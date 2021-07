La Famiglia Addams 2: nuovo trailer italiano del film d’animazione

Arriverà nei cinema dal 28 ottobre 2021 La Famiglia Addams 2, nuova avventura animata della famiglia più “spaventosa” di sempre: Eagle Pictures presenta oggi il primo trailer italiano della pellicola, che nella versione nostrana vanterà le voci di Virginia Raffaele, Pino Insegno, Eleonora Gaggero, Luciano Spinelli e Loredana Bertè.

Diretto da Greg Tiernan e Conrad Vernon, il film, anche in lingua originale, avrà un cast di voice actor di pregio: Oscar Isaac, Charlize Theron, Chloë Grace Moretz, Nick Kroll, Javon “Wanna” Walton, Wallace Shawn, con Snoop Dogg a interpretare il Cugino IT e la partecipazione di Bette Midler e Bill Hader.

Questa la sinossi ufficiale:

La famiglia più spaventosa di tutti i tempi torna al cinema nel sequel d’animazione, La Famiglia Addams 2. In questo nuovo capitolo, troviamo Morticia e Gomez sconvolti dal fatto che i loro figli stanno crescendo, rinunciando persino alle cene di famiglia per dedicarsi ai loro passatempi mostruosi. Per recuperare il rapporto con i figli, decidono di partire con Mercoledì, Pugsley, Zio Fester e il resto della famiglia con l’orribile camper stregato per avventurarsi in una terrificante vacanza di famiglia. Il loro viaggio attraverso l’America li condurrà fuori dal loro mondo coinvolgendoli in esilaranti avventure, insieme all’iconico cugino IT e a nuovi eccentrici personaggi. Cosa potrebbe mai andare storto?

