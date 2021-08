Corsair spiega come migliorerà le sue RAM DDR5

Corsair ha recentemente avuto modo di fornirci ulteriori dettagli in merito alle sue RAM DDR5, in sviluppo e pronte – salvo eventuali rinvii – a debuttare già quest’anno, in tempo più che ottimo per il debutto della tecnologia sul mercato, ancora molto poco considerata da parte dalla maggior parte delle compagnia. Nello specifico, il produttore ha spiegato come queste risulteranno più veloci, grandi e fresche rispetto alle sue DDR4, e di come migliorerà al massimo la sua tecnologia DHX per i nuovi modelli.

Nel corso degli ultimi anni, le RAM sono finite fra i migliori campi di competenza di Corsair, considerando che le sue principali serie (Dominatore e Vengeance) trovano posto dei PC di moltissimi utenti e giocatori. L’azienda permette fra le altre cose la sincronizzazione con il proprio software proprietario iCUE, e non si tira mai indietro quando si parla di fornire design più intriganti e inserire il fattore RGB per migliorare l’estetica delle macchine fisse.

Stando a George Makris, DIY Market Director di Corsair, le RAM DDR5 gireranno molto meglio rispetto alle DDR4 per via della nuova regolazione del voltaggio, spostata dalle schede madri ai moduli stessi. Questo potrebbe tuttavia finire per tramutarsi in molto più calore per i dispositivi, motivo in più che ha portato l’azienda a voler migliorare la sua tecnologia DHX dedicata al raffreddamento per evitare problemi e garantire la stabilità dei sistemi.

Come spiegato sulle pagine di Wccftech, già per quest’anno è possibile che avremo modo di mettere mano su modelli con più del 50% di bandwidth considerando ogni singolo modulo, con velocità fino a 4.800Mbps. Parlando invece della capacità, sono attesi i set da 32, 64 e 128 GB, che speriamo Corsair abbia presto modo di confermare approfondendo ulteriormente i nuovi dispositivi a cui sta lavorando.