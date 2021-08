Y: The Last Man – Il trailer ufficiale della serie FX e Hulu

FX e Hulu hanno pubblicato il trailer ufficiale di Y: The Last Man, la serie TV tratta dai fumetti dell'etichetta Vertigo di DC Comics.

Dopo un teaser di presentazione, da poco FX e Hulu hanno diffuso il trailer ufficiale di Y: The Last Man, la serie TV che mette al centro le vicende di Y AKA Yorick, l’ultimo uomo rimasto sulla Terra, sopravvissuto ad un’epidemia che ha fatto fuori tutta la popolazione maschile. La storia è tratta da un fumetto Vertigo, etichetta di DC Comics.

Ecco il trailer ufficiale di Y: The Last Man.

Nel cast della serie ci saranno: Ben Schnetzer (Happy Town), Elliot Fletcher (Shameless), Diane Lane (Man of Steel), Olivia Thirlby (The L Word: Generation Q), Ashley Romans (NOS4A2), Juliana Canfield (Succession), Marin Ireland (Sneaky Pete), Amber Tamblyn (The Sisterhood of the Traveling Pants, Inside Amy Schumer), e Diana Bang (The Order). Nina Jacobson e Brad Simpson di Color Force (American Crime Story, Pose, Crazy Rich Asians), Melina Matsoukas (Insecure, Master of None), e lo stesso Vaughan faranno da produttori esecutivi.

Il fumetto da cui è tratto Y: The Last Man è stato creato da Brian K. Vaughan e disegnato dalla co-creatrice Pia Guerra. La serie è andata avanti per sessanta albi dal 2002 al 2007.

Y: The Last Man uscirà il 13 settembre su FX e Hulu.