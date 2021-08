The Walking Dead 11: Ian Anthony Dale e Laurie Fortier nel cast dell’ultima stagione

The Walking Dead 11 ha appena aggiunto due nuovi membri del cast che faranno parte dell’ultima stagione del telefilm: stiamo parlando di Ian Anthony Dale e Laurie Fortier. Dale (che ha già lavorato ad Hawaii Five-0, ed a All Rise) sarà Tomi, un membro del gruppo scoperto dai personaggi principali, che impatterà su di loro in una maniera inimmaginabile. Mentre la Fortier sarà Agatha la cui descrizione non è stata rivelata.

Ian Anthony Dale e Laurie Fortier interpreteranno due personaggi che non hanno dei corrispondenti nel fumetto originale di The Walking Dead creato da Robert Kirkman. La stessa showrunner Angela Kang ha voluto sottolineare qualche tempo fa il fatto che i fumetti restano un punto di riferimento per gli eventi e le situazioni principali, e che quindi non si tratta di una trasposizione totalmente fedele.

Tra i nuovi ingressi nel cast della serie possiamo menzionare anche Laila Robins (The Blacklist, The Boys), Josh Hamilton (Ray Donovan, 13 Reasons Why), e Ritchie Coster (Happy!, Shades of Blue) che si uniranno agli altri nuovi arrivati Shaw e Margot Bingham (She’s Gotta Have It, New Amsterdam).

Negli Stati Uniti The Walking Dead 11 arriverà su AMC il 22 agosto.