Stranger Things 4: il video che annuncia l’uscita nel 2022

Momenti vecchi e nuovi di Stranger Things si sono mescolati in un video d'annuncio che ha svelato l'uscita di Stranger Things 4 nel 2022.

Stranger Things 4 arriverà nel 2022, e ad annunciarlo è stato un video in cui sono stati mostrati momenti delle precedenti tre stagioni, con alcuni brevissimi estratti dei nuovi episodi. C’è molta attesa per una delle serie TV di punta della piattaforma streaming Netflix, considerando che nella quarta stagione scopriremo cosa è successo ad Hopper e verranno introdotti membri del cast di un certo livello, come Robert Englund.

Qui sotto trovate il video annuncio che presenta il lancio di Stranger Things 4 nel 2022.

Il produttore Shawn Levy ha di recente parlato della nuova stagione, presentandola come la più ambiziosa di sempre. Ecco le sue parole:

Dirò qualcosa di incredibilmente ovvio ma c’è voluto davvero troppo, troppo, troppo, troppo tempo… ma sta arrivando [la nuova stagione]. Ho girato in Lituania giusto prima della pandemia. Abbiamo girato in Georgia, Lituania e Nuovo Messico, per farvi capire quanto ci espandiamo con la stagione 4. Visivamente e narrativamente è davvero ambizioso, molto più ambizioso delle precedenti tre stagioni.

Oltre ai vecchi membri del cast saranno tanti i nuovi nomi di Stranger Things 4, come: Amybeth McNulty, Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco, Joseph Quinn, Tom Wlaschiha, Sherman Augustus, Mason Dye, Nikola Duričko, e l’ex Freddy Krueger, ovvero Robert Englund.

