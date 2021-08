Samsung Galaxy Z Flip 3: un leak presenta tutte le specifiche

Con l’evento Samsung Unpacked alle porte, considerando nello specifico che questo si terrà nella giornata dell’11 agosto 2021, continuano i leak relativi relativi ai prossimi dispositivi dell’azienda. Abbiamo già avuto modo nella giornata di oggi di approfondire tutte le specifiche rilasciate per il Samsung Galaxy Z Fold 3, trovate a questo link il nostro approfondimento, ma delle nuove voci di corridoio hanno anticipato anche tutti i dettagli del Samsung Galaxy Z Flip 3, rendendo quindi i nuovi pieghevoli targati Samsung potenzialmente senza segreti.

Ricordiamo ovviamente che però il tutto va ancora preso con le pinze, anche se si tratta di brochure all’apparenza ufficiali, ma – nonostante l’autorità delle informazioni sia notevole – non abbiamo ancora conferme da parte di Samsung, le quali arriveranno solo in seguito a dichiarazioni ufficiali dell’azienda. Scopriamo quindi tutti i nuovi dettagli spuntati in rete proprio in queste ultime ore per quanto concerne il Samsung Galaxy Z Flip 3.

Parlando dello schermo, troviamo un display primario da 6,7 pollici con risoluzione 2640×1080 e 120Hz, nello specifico un Super AMOLED con supporto alla protezione Corning Gorilla Glass Victus. Il pannello secondario sarà largo 1,9 pollici e avrà risoluzione 512×260, e conterà sull’essere utile per controllare le notifiche, la musica, e gestire le chiamate.

Passando alle fotocamere, si parla di una 12MP primaria con apertura f/1.8 e di una 12MP ultra-wide con apertura f/2.2. Sul fronte dovremmo trovare invece una 10MP per i selfie. Sembra che il dispositivo sarà in grado di registrare video ad alta qualità.

Passando alle componenti interne, ci troviamo questa volta davanti al Qualcomm Snapdragon 888 come SoC, 8GB di RAM LPDDR5 e fino a 256 GB di archiviazione. Il dispositivo dovrebbe presentare una batteria da 3.300mAh e il supporto al fast charging veloce e cablato, come anche la certificazione IPX8.