Deadpool: Ryan Reynolds svela che alcune battute le ha scritte sua moglie Blake Lively

Sappiamo che la verve di Ryan Reynolds gli ha permesso, spesso, di improvvisare battute sul set, e che molte idee presenti in certi film, Deadpool, in primis, sono farina del suo sacco: fino ad oggi non sapevamo, però, che a volte ad aiutarlo nella scrittura c’è sua moglie, Blake Lively, fascinosa attrice che, a quanto pare, si diletta a suggerirgli di tanto in tanto qualche battuta arguta. E lui, giustamente, le tributa finalmente i dovuti onori.

Scrivo parecchio per i miei film. È stato un meccanismo di sopravvivenza per me per lungo tempo. A volte mi creditano, altre no… c’è parecchia scrittura di primo piano che ho portato avanti che in realtà è opera di Blake. Blake arriva, si ruba la tastiera e mi fa “Che ne dici di questo?” e io rispondo “Ma è incredibile!”. Sai, è buffo. Non so, probabilemtne è a causa del sessismo tipico dell’ambiente. Lo dico spesso: “L’ha scritto lei, l’ha scritto Blake, non io. Opera sua” e poi lo riportano comunque come mio. In Deadpool, nei film che sono stati grandi successi. Lei ha messo parecchi mattoni in quel muro.