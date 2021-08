Bill Gates sui suoi incontri con Jeffrey Epstein: “è stato un errore tremendo”

Dopo l’annuncio del divorzio dall’ex moglie Melinda French Gates, sono emersi diversi dettagli inediti sulla vita privata di Bill Gates. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbero proprio stati i non meglio chiariti rapporti tra il fondatore di Microsoft e il criminale Jeffrey Epstein a distruggere i rapporti con l’ex moglie.

Bill Gates ha recentemente parlato della natura dei suoi rapporti con Epstein in occasione di un’intervista con la CNN. Gates ha chiarito di aver incontrato in diverse occasioni Epstein nel tentativo di ottenere fondi per la sua fondazione.

Jeffrey Epstein è morto suicida due anni fa, in un carcere di New York dove stava scontando una condanna per traffico di minori. Il New York Times, contrariamente a quanto detto pubblicamente da Gates e dai suoi collaboratori, almeno inizialmente, è stato uno dei primi quotidiani a riportare che gli incontri trai due sarebbero avvenuti in diverse circostanze e che non si sarebbe quindi trattato di un singolo colloquio.

Intervistato per la CNN da Anderson Cooper, Bill Gates ha spiegato di essersi pentito dei suoi incontri con Epstein. «Ho avuto diverse cene con lui, nella speranza di ricevere miliardi di dollari in donazioni grazie ad alcuni contatti che aveva», ha detto, specificando che il rapporto trai due è terminato quando era diventato evidente che Epstein non aveva i contatti che millantava. «Da parte mia è stato un errore tremendo, ho sbagliato a passare del tempo con lui e dargli credibilità, ho commesso uno sbaglio».