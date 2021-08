Luca: un corto animato Pixar dedicato alla ricetta delle trenette al pesto

Pixar ha rilasciato un simpatico corto in animazione mista per diffondere la ricetta delle trenette al pesto viste in Luca in tutto il mondo.

A cavallo dell’uscita di Luca, il regista Enrico Casarosa ha pubblicato una simpatica ricetta a fumetti che raccontava come preparare delle autentiche trenette al pesto come quelle che cucina Massimo nel suo nuovo film, che vi ricordiamo essere disponibile su Disney+. Ebbene, la ricetta si è evoluta in un corto animato.

Questa volta, però, a preparare la pasta non sarà la simpatica Giulia ma gli altri due protagonisti, Luca e Alberto, con tanto di semi-trasformazione per via dei vapori di acqua bollente. Neanche a dirlo, naturalmente, il video è intriso dell’italianità pittoresca che tanto è piaciuta nel film Disney-Pixar. Buon appetito!

Diretto dal candidato all’Oscar Enrico Casarosa (La Luna) e prodotto da Andrea Warren (Lava, Cars 3), il nuovo lungometraggio d’animazione Disney e Pixar Luca è in esclusiva su Disney+.

Nel cast della pellicola: Jacob Tremblay (il Luca del titolo), Maya Rudolph (Daniela), Jack Dylan Grazer (Alberto), Jim Gaffigan (Lorenzo) ed Emma Berman (Giulia).

Ambientato in una splendida città di mare della Riviera italiana, l’originale film d’animazione è la storia di un giovane ragazzo che vive un’esperienza di crescita personale durante un’indimenticabile estate contornata da gelati, pasta e infinite corse in scooter. Luca condivide queste avventure con il suo nuovo migliore amico, ma tutto il divertimento è minacciato da un segreto profondo: sono mostri marini di un altro mondo situato appena sotto la superficie dell’acqua.

Leggi anche il fumetto originale di Enrico Casarosa: