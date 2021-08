James Gunn: il presidente di DC Films assicura che farà altri progetti

Dopo The Suicide Squad e la serie TV dedicata a Peacemaker sembra che James Gunn avrà ancora a che fare con le produzioni DC Comics. Lo ha assicurato il presidente di DC Films Walter Hamada, che, parlando al The Hollywood Reporter, ha assicurato che James Gunn tornerà ancora a lavorare sulle produzioni dedicate alla casa editrice di Batman e Superman.

Le parole di Hamada non sono molte, ma sono più che chiare:

James Gunn ci sarà ancora, abbiamo ancora diverse cose in programma.

Del resto proprio in questi giorni Gunn ha risposto su Instagram ad un utente che ha provato a chiedergli se abbia intenzione di realizzare altri progetti spin-off di The Suicide Squad, ed il regista ha risposto con un “forse” che ha fatto intendere che probabilmente bolle qualcosa in pentola.

Nel frattempo The Suicide Squad è appena uscito nelle sale cinematografiche, e si tratta del sequel reboot rispetto al lungometraggio di David Ayer del 2016. Questa è la sinossi: