The Suicide Squad: James Gunn apre a possibili nuovi spin-off

Con The Suicide Squad che ha già conquistato la critica, e con lo spin-off su Peacemaker in produzione, James Gunn sembra volerne ancora della squadra suicida. Infatti, il regista sembra aver aperto alla possibilità di altri spin-off legati a The Suicide Squad.

La questione è nata, come al solito, su Instagram, dove un appassionato ha chiesto a Gunn se ha in mente altri spin-off legati al film, ed il regista ha risposte con un “foooorse” pieno di emoji. Qui sotto potete trovare la storia di Instagram di Gunn.

Intanto il film DC Comics è pronto a fare il suo esordio in Italia il 5 agosto. Questa è la sinossi: