In Italia si inviano sempre più SMS e sì, li usano quasi solo le aziende

In Italia si inviano sempre più SMS, solamente negli ultimi tre anni il dato è cresciuto del 35%. Come avrete immaginato, è quasi solo merito delle aziende.

Nonostante tutto, il numero di SMS spediti in Italia è in netto aumento. A dirlo è un report di Esendex, curato dal network di imprese PWC. Così, mentre aumenta l’adozione di app gratuite come WhatsApp e Telegram, negli ultimi tre anni sono cresciuti del 35% anche gli SMS inviati in Italia. Nel corso del prossimo triennio la crescita potrebbe toccare il 45%.

In Italia oggi sono attivi 35,1 milioni di utenti mobile, mentre con la pandemia si è assistito ad un importante aumento dei consumi dei dati.

L’impennata nel numero di SMS inviati in Italia è quasi esclusivamente dovuta alle attività di marketing e assistenza clienti delle aziende.

L’aumento del numero di SMS inviati in Italia è quasi completamente guidata dalle comunicazioni delle aziende. Dalle offerte di marketing, passando per gli update su servizi e abbonamenti (pensate agli aggiornamenti sui voli e sui treni), ma anche i servizi di autenticazione a due fattori. Gli SMS vengono soprattutto usati per il supporto clienti.

Sebbene i consumatori abbiano progressivamente interrotto l’uso degli SMS – e questo è un trend comune a quasi ogni gruppo demografico -, le aziende e le organizzazioni private hanno iniziato ad adottare in massa questo strumento di comunicazione per raggiungere i loro clienti e, più in generale, i consumatori.