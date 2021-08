Gene Hackman: una foto a 17 anni dal suo ritiro lo mostra quasi irriconoscibile

Gene Hackman si è ritirato dalle scene 17 anni fa, e da allora sta trascorrendo una vita ritirata in New Mexico: una foto trapelata online ha però rivelato lo stato fisico attuale dell’attore, ormai 91enne, che, rispetto a come lo ricordavamo sullo schermo, è decisamente cambiato, e per certi versi irriconoscibile.

Ecco la foto trapelata online con Gene Hackman.

A postare la foto su Twitter è stato lo storico e scrittore di cinema James L Neibaur. Si tratta però di uno scatto non recentissimo, considerando che Hackman avrebbe oggi 91 anni, mentre questa foto risalirebbe a due anni fa. Possiamo dire però che l’aspetto dell’attore non dovrebbe essere mutato molto in questi due anni, e che comunque sarebbe difficile riconoscerlo facilmente vedendolo passare per strada.

Gene Hackman nel corso della sua carriera ha ottenuto due premi Oscar con cinque candidature, quattro Golden Globe (di cui uno alla carriera), ed un Orso d’argento. Gli appassionati di cinecomics lo ricorderanno come il Lex Luthor dei Superman con Christopher Reeve.

Ma Hackman ha lavorato anche ne Gli Spietati, Il Socio, Nemico Pubblico, Frankenstein Junior ed Il braccio violento della legge.