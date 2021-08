The Flash: Ben Affleck girerà le sue scene a settembre

Umberto Gonzalez, noto giornalista che si occupa costantemente di notizie dedicate ai cinecomics, ha rivelato su Twitter che Ben Affleck arriverà sul set di The Flash per girare le sue scene a settembre. Da ciò che ha riportato il giornalista, Affleck dovrebbe tornare a vestire i panni di Batman, perciò lo vedremo indossare il costume.

Il fatto che Ben Affleck arriverà a settembre sul set di The Flash fino ad ora non ha impedito di girare alcune scene d’azione con degli stuntmen nei panni di Batman. Tra le ultime abbiamo potuto vedere diverse foto trapelate online che mostrano il Cavaliere Oscuro in sella alla batmoto.

Il film su The Flash proporrà Ezra Miller che tornerà a vestire i panni di Barry Allen/The Flash, ruolo che ha interpretato fino ad ora in Justice League. Kiersey Clemons sarà Iris West, anche lei è apparsa in Justice League ma nella versione di Zack Snyder. Sasha Calle farà Kara Zor-El/Supergirl, mentre Ian Loh interpreterà il giovane Barry Allen, e Saoirse-Monica Jackson e Rudy Mancuso sono nel cast ma i loro ruoli non sono stati definiti. Ron Livingston, infine, sarà Henry Allen.

Ricordiamo che nel film sarà presente anche Michael Keaton. L’uscita di The Flash è prevista per novembre 2022.