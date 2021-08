Ragazzi Perduti: Corey Feldman parla di una possibile serie TV sui fratelli Ranocchi

Ragazzi Perduti è un cult che sta cercando di rigenerarsi, considerando che anni fa si era parlato di una serie TV dedicata, ed ora è Corey Feldman a ipotizzare un progetto dedicato ai fratelli Ranocchi. L’attore ne ha discusso direttamente con MovieWeb.

Ecco cosa ha detto Corey Feldman sulla serie TV dedicata ai fratelli Ranocchi:

Tutto è vago ora come ora. Di recente ho parlato del fatto che Jamison Newlande (l’altro interprete dei fratelli Ranocchi ndr) aveva avuto un’idea per uno show sui fratelli Ranocchi, e subito dopo un network ci ha contattati dimostrandosi interessato al progetto. Perciò mai dire mai, ma ora come ora non c’è nulla di definito. Per me sarebbe una cosa divertente da fare, anche per i rapporti che ho con Jamison. Amo fare i fratelli Ranocchi. E se qualcuno mi chiedesse se uno di questi revival si potesse realizzare risponderei di sì. Però non andrò mai a supplicare qualcuno di assumermi per una parte.