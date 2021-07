Venerdì 13: secondo Corey Feldman la battaglia legale per il franchise si è chiusa positivamente

Secondo Corey Feldman la battaglia legale per il franchise di Venerdì 13 si sarebbe conclusa in maniera positiva, e presto si potranno tornare a fare film dedicati.

Corey Feldman è stato uno degli iconici protagonisti del film cult I Goonies, ma è stato anche l’interprete del personaggio di Tommy Jarvis nella saga di Venerdì 13, e l’interprete non vedrebbe l’ora di tornare nel franchise ora che, a suo parere, la battaglia legale che impediva lo sviluppo di nuovi lungometraggi sembra essersi conclusa.

Da anni lo sceneggiatore Victor Miller ed il regista e produttore Sean Cunningham si contendono i diritti legati al franchise di Venerdì 13, e Corey Feldman sembra essere portatore di buone notizie, visto che tramite un avvocato avrebbe saputo della risoluzione della battaglia legale. Feldman ha quindi dichiarato:

Penso che se si debba fare un reboot dovrebbe essere Tommy vs. Jason. Due settimane fa un tipo mi ha detto durante una festa che le questioni legali legate al franchise sono state risolte. Si trattava di un avvocato che diceva di aver lavorato direttamente alla questione, e se è così si potrà ricominciare a fare film dedicati a Venerdì 13.

Tra l’altro si tratterebbe anche di una buona notizia per gli appassionati del videogioco, considerando che si erano creati dei problemi legati ai download di alcuni contenuti. Staremo però in attesa di notizie ufficiali a riguardo, anche se questo non vuol dire che non ci si fidi del buon Corey Feldman.