OPPO annuncia le fotocamere under display di nuova generazione

OPPO ha avuto modo di presentare, in maniera alquanto dettagliata, le nuove tecnologie che permetteranno migliori impieghi per le fotocamere under display.

Nella giornata di oggi, OPPO ha deciso di stupire il pubblico e le altre major del settore parlando di alcune novità relative all’implementazione delle fotocamere sotto al display, implementazione che sempre di più risulta utilizzata dai produttori nel mondo degli smartphone, e che tuttavia ha moltissimi margini di miglioramento. Una fotocamera posta sotto al pannello può infatti dar vita a una qualità dell’immagine altalenante in determinati punti, nonché anche creare malfunzionamenti per gli utenti nel caso in cui il tutto non risulti realizzato in maniera certosina.

OPPO ha parlato delle fotocamere sotto al display di “nuova generazione”, almeno per quel che concerne il mondo degli smartphone. La compagnia ha sfruttato al meglio l’innovazione lato hardware e la sua IA proprietaria per la tecnologia della camera al fine di offrire la migliore esperienza a schermo intero all’interno dei suoi prossimi dispositivi, di cui però non conosciamo ancora dettagli precisi.

Nello specifico, come dichiarato dal colosso cinese, grazie alla sua tecnologia si avrà modo di garantire integrità e consistenza su tutto lo schermo, anche quando la fotocamera viene utilizzata dagli utenti, il che dovrebbe quindi risultare impercettibile per quel che concerne la qualità dell’immagine. Per riuscire nell’impresa, è stato necessario trovare il giusto bilanciamento fra la consistenza dello schermo e la qualità della camera, che non dovrebbe stare a compromessi.

Migliorando alcuni problemi del passato, ripresi sulle pagine di Gizmochina, fra cui troviamo una qualità del display inconsistente nelle aree interessate dalla fotocamera e qualità delle immagini e video basse per via del pannello che ostruisce la visuale, sembra che l’azienda sia stata in grado di portare tutto su un elevato livello di qualità. I primi prototipi appaiono promettenti, e restiamo ora di scoprire quali saranno i modelli interessati dalla novità in questione.