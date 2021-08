DHL Express ha ordinato 12 aerei elettrici ad emissioni zero

DHL Express si affida agli aerei elettrici, il colosso delle consegne acquisterà 12 aerei eCargo Alice della compagnia israeliana Eviation. Gli aerei sono completamente elettrici e vengono considerati ad emissioni zero. L’ordine verrà evaso a partire dal 2024.

L’Eviation Alice, nell’attuale configurazione ancora non definitiva, dispone di due motori elettrici Magni650 da 634 kW – uno per ala – ed è in grado di volare ad una velocità di circa 407 Km/h. Può trasportare un carico massimo di 1.200Kg e l’autonomia stimata è vicina agli 800Km.

È considerato uno dei prodotti di maggiore interesse della nuova frontiera di aerei ad emissioni zero. Ad ottobre del 2019 l’azienda aveva già ricevuto più di 150 ordini da diverse aziende di tutto il mondo.

Crediamo fermamente in un futuro con una logistica a emissioni zero. I nostri investimenti seguono sempre l’obiettivo di migliorare la nostra impronta ecologica. Nel nostro percorso verso una logistica sostenibile, l’elettrificazione di ogni modalità di trasporto svolge un ruolo cruciale e contribuirà in modo significativo al nostro obiettivo di sostenibilità generale di zero emissioni. Fondata nel 1969, DHL Express è nota da decenni come pioniera nel settore dell’aviazione. Abbiamo trovato il partner perfetto con Eviation, che condivide la nostra stessa visione e insieme decolleremo verso una nuova era dell’aviazione sostenibile

ha detto John Pearson, CEO di DHL Express.

L’aereo non è progettato per le tratte lunghe ma per i cosiddetti collegamenti di feederaggio, ad esempio gli spostamenti da aeroporti limitrofi, si pensi – facendo l’esempio del nostro paese – ai voli dalla penisola alle isole.