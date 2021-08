Amazon: supporto a più città negli USA per le consegne in giornata

All’interno degli Stati Uniti, per il momento solamente per quanto riguarda un gruppo ristretto di località, è possibile ordinare articoli su Amazon che vengono consegnati solamente nel giro di una manciata di ore, addirittura in alcuni determinati casi non pagando alcun costo aggiuntivo di spedizione. Si tratta di una novità particolarmente comoda, forse ancora lontana dall’arrivo nel nostro paese e nel resto del mondo, che però il colosso dell’e-commerce sta espandendo per fortuna, il che fa ben sperare per il futuro dell’iniziativa.

Come confermato, il servizio è stato reso disponibile a: Baltimore, Chicago, Detroit, Tampa, Charlotte e Houston, portando il numero di città servite totale a 12. Grazie alla novità, attualmente circa 3 milioni di oggetti su Amazon.com vengono ricevuti nel giro di qualche ora. Per permettere ciò, l’azienda utilizza in dei centri di distribuzione più piccoli nelle località interessate, velocizzando quindi sensibilmente le operazioni di logistica per rendere il servizio molto più celere.

Come spiegato sulle pagine di Tech Crunch, grazie a questo è possibile ordinare un prodotto di sera per riceverlo la mattina, o vederlo arrivare anche in giornata, generalmente in un massimo di 5 ore. Il tutto risulta gratuito per gli ordini che superano i 35$ e che sono ovviamente disponibili per l’iniziativa, con 2,99$ aggiuntivi di spedizione che vengono applicati nel caso in cui la cifra non venga raggiunta da tutti gli ordini inseriti nel carrello per i membri Prime. Sembra che coloro che non sono abbonati debbano invece pagare 12,99$, ma c’è da considerare che questo è il costo di 1 mese di sottoscrizione in America, che sale invece a 119$ parlando della sottoscrizione annuale.

Speriamo che il supporto all’iniziativa da parte del colosso sia di buon auspicio anche per il debutto nel nostro paese in futuro, e che sempre più centri riescano a gestire con tale velocità gli ordini dei cittadini effettuati su Amazon.