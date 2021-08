Ms. Marvel uscirà su Disney+ nel 2022 anziché nel 2021 (rumor)

TV Line ha rivelato che la serie TV dedicata a Ms. Marvel non uscirà più alla fine del 2021 come era stato precedentemente preventivato, ma direttamente nei primi mesi del 2022. Dopo WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, e Loki entro fine anno si attende l’uscita di Hawkeye e di Ms. Marvel, ma quest’ultima dovrebbe cambiare data d’uscita.

Matt Webb Mitovich di TV Line ha dichiarato che “chiedendo in giro sembra sicuro che Ms. Marvel possa uscire entro i primi mesi del 2022”. Nelle ultime ore è stata diffusa un’immagine che ha permesso di dare il primo sguardo alla supereroina interpretata da Iman Vellani.

Il fumetto dedicato a Ms. Marvel, che ha esordito nel 2014, si è guadagnato negli anni riconoscimenti da parte del pubblico e della critica. La storia del character di Ms. Marvel è abbastanza particolare. L’alterego della supereroina è una ragazza pakistana di 16 anni, il cui nome è Kamala Khan. La giovane vive nel New Jersey, e, nei fumetti di cui è protagonista, si trova a dover gestire dei poteri, che ha acquisito accidentalmente, con il fatto di far parte di una famiglia piuttosto radicata in certe tradizioni, che la giovane Kamala non riesce a condividere.