Hawkeye: la serie Marvel uscirà su Disney+ a novembre

Entertainment Weekly ha rivelato le prime immagini e la data d’uscita di Hawkeye, la serie TV Marvel che arriverà sulla piattaforma streaming Disney+ il 24 novembre. Il sito ne ha anche approfittato per intervistare Jeremy Renner, che vestirà i panni del personaggio protagonista.

Questa è un’immagine in anteprima di Hawkeye, che mostra lo stesso Jeremy Renner assieme ad Hailee Steinfeld, che nel telefilm vestirà i panni di Kate Bishop.

Renner ha dichiarato a Entertainment Weekly:

Kate Bishop è una ragazza di 22 anni, che è grande fan di Hawkeye. Lui è, allo stesso tempo, annoiato della sua presenza ma premuroso. La loro relazione a mano a mano crescerà, ma Kate Bishop porterà una serie di problemi nella vita di Clint.

Quella su Occhio di Falco è solo l’ultima delle serie TV sviluppate dai Marvel Studios. La casa di produzione sta continuando ad investire in maniera massiccia sulle produzioni televisive, considerando l’uscita di WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier, e la produzione di She-Hulk Ms.Marvel, Moon Knight e Loki. Proprio quest’ultimo è stato l’ultimo progetto lanciato dai Marvel Studios su Disney+, per la gioia di tutti gli appassionati di Tom Hiddleston.

Per vedere Hawkeye su Disney+ bisognerà quindi attendere il 24 novembre.