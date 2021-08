LEGO Luigi: tutti i segreti e i trucchi della nuova serie in vendita da agosto

Con l’arrivo di agosto inizia, così come accaduto nel 2020, la vendita dei nuovi set LEGO® Super Mario™ dedicati a Luigi che non solo ampliano la scelta di nemici ed elementi per ampliare il percorso di gioco, ma permettono, grazie al nuovo mattoncino programmabile di Luigi, di poter giocare in coppia raddoppiando il divertimento.

Con l’aggiunta del personaggio di Luigi e con l‘aggiornamento della app per smartphone sarà possibile giocare in coppia contemporaneamente nel proprio schema LEGO realizzato accorpando i set dello scorso anno assieme ai nuovi in vendita dal 1° agosto.

La prima feature di questo nuovo aggiornamento infatti prevede che si possa giocare in coppia non solo con LEGO® Mario™e LEGO® Luigi™, ma anche con una combinazione qualsiasi dei due, per cui se vi trovate ad avere due personaggi di Mario o due di Luigi potrete giocare lo stesso in coppia.

Non è quindi obbligatorio avere due personaggi programmabili differenti.

Grazie a questa nuova modalità di gioco “social”, in cui Mario e Luigi sono collegati fra di loro via bluetooth si può quindi giocare in squadra ottenendo monete e tempo extra e bonus speciali per la coppia o addirittura cambiare modalità di gioco e competere l’uno contro l’altro.

Per ottenere monete bonus dovrete eseguire una di queste azioni sincronizzandovi con l’altro giocatore:

camminare

volteggiare

saltare

cooperare assieme per sconfiggere i nemici

Ognuna di queste azioni vi permetterà, se eseguita correttamente in sincrono, di ottenere 1, 3 o 5 monete bonus per azione.

Ultimo, ma non ultimo, il tempo a disposizione: giocando in coppia avrete 90 secondi di tempo mentre in singolo i secondi saranno solo 60.

Queste indicate sono le regole generali valide per tutti i set di Mario e Luigi. Di seguito analizziamo e vi riportiamo i segreti ed i trucchi di ogni set della linea LEGO Luigi, utili per sconfiggere i nemici e per non perdere tempo prezioso per terminare lo schema.

71387 LEGO® Super Mario™

Avventure di Luigi – Starter Pack

Il set base di Luigi è l’equivalente del 71360 uscito lo scorso anno e contenente Mario. In questo troviamo Luigi, alcuni mostri ed alcune strutture da aggiungere al percorso. Il set contiene 280 pezzi e costa 59,99 Eur.

Nemico Classificazione Numero di colpi per sconfiggerlo Monete d’oro ricevute Boom Boom Big Enemy 8 8 Bone Goomba Soft Enemy 1 1

Pink Yoshi: posizionandoti sul codice davanti a lui Yoshi diventerà tuo amico aiutandoti nella gara e divorando i piccoli nemici in un sol boccone.

posizionandoti sul codice davanti a lui Yoshi diventerà tuo amico aiutandoti nella gara e divorando i piccoli nemici in un sol boccone. Mark Block (?): vi farà ottenere un bonus fra: 10 monete, 5 monete, 15 secondi aggiuntivi, la Star power dell’invincibilità.

vi farà ottenere un bonus fra: 10 monete, 5 monete, 15 secondi aggiuntivi, la Star power dell’invincibilità. Balance platform: posizionata alla giusta distanza dalla rotating key su cui hai posizionato Boom Boom la puoi usare da solo o in coppia per farlo cadere.

posizionata alla giusta distanza dalla rotating key su cui hai posizionato Boom Boom la puoi usare da solo o in coppia per farlo cadere. Rotating Key: il piccolo modulo ha una ruota dentata da usare collegata ad altri moduli. Ruotandolo si ottengono monete (1 per rotazione).

il piccolo modulo ha una ruota dentata da usare collegata ad altri moduli. Ruotandolo si ottengono monete (1 per rotazione). Gear Cloud: simile all’ingranaggio del set 71360. Ottieni una moneta ruotandolo.

71388 LEGO® Super Mario™

Torre del Boss Sumo Bros – Pack di espansione

Il set di espansione è composto da 231 pezzi e costa 29,99 Eur. Sarà possibile realizzare una una torre, con varie altezze, che viene mossa quando Mario e/o Luigi saltano sulle leve situate alla base ed una volta sconfitto Boss Sumo Bros, si rivela un blocco Super Stella. Al suo interno è presente anche Crowber.

Nemico Classificazione Numero di colpi per sconfiggerlo Monete d’oro ricevute Boss Sump Bro Big Enemy 8 8 Crowber Soft Enemy 1 1

Super Star: sconfiggendo Boss Sump Bro e facendolo cadere si rivelerà sotto la sua postazione una Super Star dell’invincibilità.

71389 LEGO® Super Mario™

Il mondo-cielo di Lakitu – Pack di espansione

Il set di espansione è composto da 484 pezzi e costa 39,99 Eur. Al suo interno è presente una piattaforma rotante a forma di nuvola azionata da due leve opposte sulle quali è possibile inserire le figure di Mario e Luigi che dovranno far cadere Lakitu. Presenti inoltre Bullet Bill e Fuzzy.

Nemico Classificazione Numero di colpi per sconfiggerlo Monete d’oro ricevute Lakitu Big Enemy 8 4 Bullet Bill Soft Enemy 1 1 Fuzzy Soft Enemy 1 1

Time Block: presente un blocco tempo con cui guadagnare secondi preziosi per raccogliere ulteriori monete sul percorso.

71390 LEGO® Super Mario™

L’abbattimento dei Reznor – Pack di espansione

Con questo set di espansione potrete, dal costo di 69,99 Eur, potrete realizzare con i suoi 862 pezzi tre piattaforme semoventi tra le quali quella centrale, la più imponente, in cui sono presenti 2 Reznor che dovranno essere sconfitti per poter salvare il Toad in cima.

Nemico Classificazione Numero di colpi per sconfiggerlo Monete d’oro ricevute Reznor Big Enemy 5 5 (Coin cap 4) Grrrol (ruota dentata) Other Enemy 2 (sullo stesso tag) 1

Coin Cap Reznor : il coin cap è il numero massimo di monete d’oro che otterrete, colpendo il tag del Reznor sconfitto. Per eliminarlo sono necessari 5 colpi i quali vi regaleranno 5 monete d’oro. Successivamente se tu o il tuo compagno continuerete a colpirlo otterrete al massimo 4 monete ulteriori.

: il coin cap è il numero massimo di monete d’oro che otterrete, colpendo il tag del Reznor sconfitto. Per eliminarlo sono necessari 5 colpi i quali vi regaleranno 5 monete d’oro. Successivamente se tu o il tuo compagno continuerete a colpirlo otterrete al massimo 4 monete ulteriori. Blue Toad: leggendo il suo tag otterrai una reazione di sollevo al tuo enorme sforzo eroico.

leggendo il suo tag otterrai una reazione di sollevo al tuo enorme sforzo eroico. Special pipe – Speed Run: attiva una nuova modalità di gioco in-game. Raccogli 50 monete il più velocemente possibile. Il livello inizia con 50 monete e vedi quanto velocemente puoi raccoglierle. Il livello termina quando raggiungi zero monete mostrandoti in quanto tempo le hai raccolte.

attiva una nuova modalità di gioco in-game. Raccogli 50 monete il più velocemente possibile. Il livello inizia con 50 monete e vedi quanto velocemente puoi raccoglierle. Il livello termina quando raggiungi zero monete mostrandoti in quanto tempo le hai raccolte. Mark Block (?): vi farà ottenere un bonus fra: 10 monete, 5 monete, 15 secondi aggiuntivi, la Star power dell’invincibilità.

vi farà ottenere un bonus fra: 10 monete, 5 monete, 15 secondi aggiuntivi, la Star power dell’invincibilità. Skewer (spiedo): utilizzalo per colpire i Reznor e così facendo saranno riprodotti effetti sonori dedicati.

71391 LEGO® Super Mario™

Il veliero volante di Bowser – Pack di espansione

Il vascello volante di Bowser è il final boss della nuova linea LEGO Luigi ed è composto da un gigantesco veliero che si può aprire allargandosi in entrambe le direzioni ed è realizzato da 1152 pezzi, per un costo totale di 99,99 Eur. La nave infatti può essere impostata in “flying mode” o ripiegata in “course mode” e i giocatori devono superare sfide come la mano robotica di Bowser e un blocco POW per far uscire un Rocky Wrench dal suo nascondiglio.

Nemico Classificazione Numero di colpi per sconfiggerlo Monete d’oro ricevute Kamek con Kamek’s broom Big Enemy 4 10 Goomba Pirate Soft Enemy 1 1 Rocky Wrench Soft Enemy 3 4

Special pipe Cannon: lanciando Mario o Luigi dal cannone verrà riprodotto l’effetto sonoro e verrà avviato il tempo per la sfida.

lanciando Mario o Luigi dal cannone verrà riprodotto l’effetto sonoro e verrà avviato il tempo per la sfida. POW block: se colpito stordisce brevemente l’altro giocatore.

se colpito stordisce brevemente l’altro giocatore. Captain Seat: una volta sconfitto il vascello di Bowser, prendi il controllo e spicca il volo diventando il capitano del dirigibile al posto di comando. Ascolta il tema musicale e guadagna monete per volare in giro per la stanza. Posiziona qui le figure interattive per riprodurre una nuova musica di sottofondo.

Come sconfiggere il veliero di Bowser

La nave è il boss finale e per sconfiggerla dovrai abbattere i tre punti deboli elencati:

Punto debole Numero di colpi per sconfiggerlo Monete d’oro ricevute Albero maestro 8 6 Mano Meccanica 12 9 Testa di Bowser 16 12

Colpendo uno dei 3 punti partirà la musica di sottofondo dedicata alla sfida finale e questa terminerà nel momento in cui avrai sconfitto anche l’ultimo punto debole.

Questi tre tag agiscono come un gruppo. Non importa l’ordine in cui li leggi, agiscono come un’unità (la nave completa). Per sconfiggere la nave devi sconfiggere tutti e tre i punti deboli.

71392 LEGO® Super Mario™

Mario rana – Power Up Pack

Quando Mario o Luigi indossano questo costume (9,99 eur), i giocatori guadagnano monete extra per farlo saltare come una rana ed emettere spruzzi sonori ogni volta che atterra.

71393 LEGO® Super Mario™

Mario ape – Power Up Pack

Quando Mario o Luigi indossano questo costume, i giocatori guadagnano monete extra per farlo volare e ronzare come un’ape con tanto di effetto sonoro.

71394 LEGO® Super Mario™

Pack Personaggi – Serie 3

La serie 3 (3,99 Eur) è composta da 10 personaggi i quali offrono dei tag aggiuntivi (sia nemici che power-up) da aggiungere ai propri diorami per giocare con gli amici.

Crowber – Soft Enemy

Scuttlebug – Soft Enemy

Galoomba – Soft Enemy

Swoop – Soft Enemy

Bony Beetle – Shell Enemy

Parachute Bob-omd – Explosive Enemy

1up Mushroom – Unique reaction

Amp – Electric Enemie

Torpedo Ted – Water Enemy

Shy Boo – Ghost Enemy – Unique reaction

Suggerimenti e trucchi per il gameplay di LEGO® Super Mario™ e Luigi

Prova a mettergli LEGO® Mario™ / LEGO Luigi sulla schiena e guardalo addormentarsi.

Prova a scuotere LEGO Mario / LEGO Luigi vorticosamente e guardalo avere le vertigini.

LEGO Mario/ LEGO Luigi non amano il fuoco, ma una volta che lo ha toccato ed appaiono delle croci nei suoi occhi (sta per svenire), prova a portarlo velocemente in acqua e osserva la sua reazione.

Suggerimenti per ottenere più monete

Prova ad usare le piattaforme non solo come un modo per andare da A a B, ma vai avanti e indietro su di esse o ruota LEGO® Mario™/ LEGO Luigi in entrambi i modi per raccogliere monete doppie.

Camminare sui 3 colori “sicuri”, verde, giallo e blu, ti fa ottenere il quadruplo delle monete che ottieni su altri colori.

delle monete che ottieni su altri colori. Usa il Mark Block (?) più volte per ottenere: 15 secondi di tempo aggiuntivo 5 monete di ricompensa 10 monete di ricompensa

La Star Power ti consente di sconfiggere istantaneamente grandi nemici e ottenere monete doppie.

ti consente di sconfiggere istantaneamente grandi nemici e ottenere monete doppie. Il potere del Mushroom Power-Up funge da scudo per le situazioni senza monete come ad esempio quando cadi da una piattaforma.

funge da scudo per le situazioni senza monete come ad esempio quando cadi da una piattaforma. Una volta eliminato un oggetto dal livello, continuando a colpirlo otterrai sempre una singola moneta, quindi dopo aver eliminato alcuni oggetti ha meno senso continuare a passare del tempo su quelli.

LEGO Mario ha una serie di bonus di fine livello e questi possono essere accumulati.

e questi possono essere accumulati. L’utilizzo della maggior parte del tempo che hai a disposizione per un livello si traduce in vari premi in monete, a seconda di quanto ti avvicini all’ultimo secondo.

Se porti al traguardo oggetti digitali non utilizzati si tramuta in un premio bonus.

si tramuta in un premio bonus. Fare una capriola sul traguardo si traduce in un bonus.

sul traguardo si traduce in un bonus. Alcuni blocchi nei set di espansione offrono ulteriori modi per raccogliere monete. Il P-Switch (blocco blu con la “P” presente nel set 71364), ad esempio, entra in modalità “doccia di gettoni”, dove qualsiasi camminata, salto o lancio si traduce in un sacco di monete.

Infine altre funzionalità di gioco nascoste verranno sviluppate ed aggiunti in futuro grazie agli aggiornamenti online dei mattoncini programmabili di Mario e Luigi.