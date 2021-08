Xbox Game Pass è probabilmente il sistema in abbonamento più pratico e vantaggioso tra quelli attualmente presenti sul mercato dei videogiochi: con una quota mensile di 9.99 € (12.99 € per la versione Ultimate) si ha a disposizione un catalogo di più di cento giochi di cui poter usufruire come si preferisce, su console Xbox o PC, con diversi vantaggi ulteriori. Ma in un catalogo così vasto riesce difficile indirizzare le proprie simpatie iniziali: non temete, noi siamo qui per consigliarvi su quali sono i 10 migliori giochi da giocare su Game Pass. Tra titoli immancabili e gemme nascoste, vi lanciamo qualche suggerimento su quei titoli che dovete assolutamente provare, dato che sono inclusi nell’abbonamento.

Forza Horizon 4



Cominciamo da un gioco di corse, che dovrebbe mettere d’accordo un po’ tutti i palati, soprattutto se di questa qualità. Stiamo parlando di un titolo che mette il fotorealismo in bella mostra, con un comparto tecnico di impressionante verosimiglianza con la realtà: i paesaggi inglesi presenti nel gioco sono riprodotti con una fedeltà strabiliante, così come le centinaia di automobili disponibili. La giocabilità è molto alla mano rispetto ad altri titoli decisamente più simulativi: qui l’importante è correre e arrivare al traguardo. Il percorso? Lo scegliete voi!

Yakuza



Una volta, in tempi decisamente oscuri, i titoli nipponici su PC (e Xbox) si contavano sulla punta delle dita. Ora, per fortuna, non è più così, e anche giochi dallo stile squisitamente giapponese sono perfettamente a loro agio sulle macchine Microsoft. Una delle saghe che sta attecchendo molto bene è Yakuza, amatissima dal suo pubblico di riferimento. Una serie di giochi d’azione con elementi di picchiaduro e gdr in una bizzarra commistione, che segue le (dis)avventure di Kiryu Kazuma, uno yakuza dall’altissimo senso dell’onore e della giustizia alle prese con vicende altamente drammatiche intervallate, tuttavia, da side quest e minigame completamente folli. Nel pacchetto è compreso anche il nuovo Like a Dragon, sequel della prima saga che cambia protagonista e stile di gioco, divenendo un JRPG. Se vi piace il genere potete iniziare da questo, se invece volete vivere l’avvincente epopea di Kiryu, difficile decidere: Kiwami è un’introduzione più concentrata e meno dispersiva, e filologicamente è il primo titolo; 0 è un prequel che pone le basi di tutto, con un approccio più moderno e variegato.

Microsoft Flight Simulator



Un titolo che potrebbe cambiare il vostro intero approccio al gaming, se solo vi lasciate andare a sperimentarlo. Si tratta di una simulazione di volo, la più accurata e spettacolare esperienza consumer del genere, che però può giustamente intimorire i neofiti. Non abbiate timore: il bello di Game Pass è anche che potete provare senza impegno un titolo per vedere se fa per voi (e se il vostro PC è abbastanza potente per farlo girare come si deve!). A livello di accuratezza fa spavento, con mappe e paesaggi pari a quelli veri e una vocazione per il piacere del viaggio e la scoperta unica.

Sea of Thieves



E parlando di viaggi e scoperte, ecco il miglior “simulatore di pirata” in circolazione, che vi permette di navigare, lottare, esplorare e saccheggiare a volontà: un’esperienza da vero filibustiere da vivire da soli o in compagnia in un mare brulicante di opportunità. L’approccio può essere sfrenato o più cadenzato, a seconda dei momenti e delle preferenze, ma c’è sempre qualcosa di interessante o denso di atmosfera da fare… fosse anche solo, semplicemente, cavalcare le onde in compagnia di Jack Sparrow nell’ultimissimo DLC uscito da poche settimane ufficialmente ispirato a Pirati dei Caraibi.

A Plague Tale: Innocence



Siamo nella Francia della metà del ‘300, afflitta dalla Guerra dei cent’anni e dal morbo della peste nera: nei panni di due giovanissimi fratelli Amicia e Hugo, saremo portati per mano in un’avventura dai toni drammatici che parla di amore fraterno, brutalità e resilienza. Sebbene non rifinito come un The Last of Us, il titolo dei francesi Asobo Studio non ha nulla da farsi rimproverare e propone diversi momenti genuinamente toccanti, oltre che un’atmosfera piuttosto originale e affascinante, per quanto oscura.

Hellblade: Senua’s Sacrifice



E sempre in tema di avventure d’azione originali e inquietanti, impossibile non citare il piccolo-grande capolavoro di Ninja Theory, che portano a frutto la loro grande esperienza nel genere per farci vestire i panni della guerriera Senua. Un’avventura relativamente breve ma intensa come poche, andando a toccare temi di grande maturità e difficoltà, tra cui quello della sanità mentale. Imperdibile su Game Pass!

Gears 5



Su Game Pass è presente praticamente tutta la serie di Gears e noi ve la consigliamo per godervi quella che è forse la più bella (e ipertrofica) saga di sparatutto in terza persona mai vista. Se voleste, però, solo dare un’occhiata al genere tramite uno dei suoi esponenti migliori, sicuramente Gears 5 è la scelta da fare: grafica spettacolare, giocabilità variegata, un multiplayer appagante e una grandiosa campagna principale lo rendono irresistibile. Ma tanto già sappiamo che a un certo punto tornerete indietro e ve li giocherete tutti di fila, in ordine cronologico, una volta appassionati alle vicende!

Dragon Quest 11 S: Echi di un’era perduta



Che siate appassionati di GRPG o meno, questo è il titolo che dovete assolutamente scaricare per lanciarvi nelle atmosfere di un gioco di ruolo giapponese nella sua massima forma di espressione “classica”: versione rivista, corretta e ampliata del titolo originale, promette e mantiene decine e decine (centinaia) di ore di gioco in quello che potrebbe essere ricordato nei manuali di game design come “l’apoteosi del genere” dato che tutto quello che potete chiedere a un titolo simile, DQ 11 S ce l’ha. La gloria vi attende!

Hollow Knight



Il genere dei Metroidvania (ovvero i titoli ispirati dai migliori capitoli 2D delle saghe di Metroid e Castlevania) sta avendo la sua riscossa negli ultimi tempi grazie a titoli più o meno indie ma di qualità eccelsa, proprio come Hollow Knight, ispiratissimo sotto ogni punto di vista: design grafico, design dei livelli, game design generale; esplorare l’inquietante mondo creato da Team Cherry è una piccola goduria che, difatti, ha conquistato gran parte del pubblico che l’ha provato e, in seguito, anche probabilmente amato.

Ori



Anche Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps fanno parte di questo genere, ma vanno oltre l’impostazione solitamente rigida del metroidvania standard arricchendo ed espandendo il tutto con un gameplay da platform d’azione decisamente meno ingessato e più scorrevole. Il tutto, poi, è studiato per farvi esclamare “wow!” ogni due per tre, vuoi per gli effetti di luce, i fondali che sono piccole d’arte, le toccanti musiche, la varie trovate che i Moon Studios hanno pensato per il loro pubblico.

Per ogni info specifica e corrente su Xbox Game Pass, vi rimandiamo al sito ufficiale: vi ricordiamo solo che esistono tre piani d’abbonamento e due soglie di prezzo: i primi due sono molto simili ma riguardano uno i giochi per PC e l’altro quelli per console; il terzo, invece, è ambivalente e comprende, per soli tre euro in più al mese, anche i giochi mobile, il gioco in cloud, l’abbonamento a Xbox Live Gold e quello a EA Play. In totale, più giochi di quanti riuscireste mai a giocare… per questo, speriamo che la nostra guida per conoscere i 10 migliori giochi da giocare su Game Pass vi sia stata utile… ma naturalmente neanche limitante. Potete provare quel che volete senza remore, d’altronde. Buon divertimento!

