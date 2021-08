Google Maps: in arrivo la Dark Mode su iOS

Si è trattato di una richiesta fatta a gran voce per mesi da parte dell’utenza, ma finalmente Google ha deciso di fornire la novità sperata per i device iOS. Abbiamo a che fare con Google Maps, servizio di localizzazione del colosso che si aggiornerà presto sui dispositivi del colosso di Cupertino, a due anni di distanza da quando Apple ha reso disponibile la Dark Mode su iOS 13, che finalmente potrà essere utilizzato in modalità scura dagli utenti che desidereranno cambiare il look dell’app.

Questo dovrebbe risultare particolarmente comodo sui dispositivi OLED (vi abbiamo recentemente parlato del risparmio di batteria che la Dark Mode offre), nonché per quando ci si trova in ambienti con poca luce. Per abilitare la novità è sufficiente semplicemente recarsi nelle impostazioni e attivare la giusta voce. Come spiegato sulle pagine di The Verge, Google ha confermato che permetterà il cambio automatico fra modalità scura e chiara in base ai settaggi del sistema.

Ad agosto arriveranno anche ulteriori novità, come il supporto ai widget e due nuove opzioni, utili rispettivamente per visualizzare le condizioni del traffico e usare con celerità la barra della ricerca per trovare posti vicini. Presto gli utenti avranno anche modo di condividere la propria posizione attraverso iMessage, il che potrebbe risultare particolarmente utile, considerando che lo sharing potrà essere abilitato per durare fino a 3 giorni consecutivi.

Sappiamo che la Dark Mode arriverà su Google Maps per iOS nel corso delle prossime settimane, ma purtroppo per il momento non abbiamo ancora una data di rilascio precisa, che speriamo ci venga presto fornita da parte dell’azienda. Restiamo quindi in attesa di scoprire quando il debutto della feature sia vicino, e se ci saranno ulteriori novità incluse nell’update di Google Maps pronto per essere lanciato.