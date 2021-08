Apple Magic Keyboard con Touch ID ora in vendita separatamente

Fino a oggi disponibile solamente con l'acquisto di un Mac M1 da 24 pollici, la tastiera Apple Magic Keyboard con Touch ID è ora in vendita in due versioni.

Apple ha deciso di fornire nuova linfa vitale alla sua Magic Keyboard con Touch ID, la quale è finalmente disponibile per l’acquisto stand-alone anche nel nostro paese, e risulta fin da subito ordinabile per essere ricevuta dagli utenti che non sono ancora in possesso di un modello. Fino a oggi questa era ottenibile solamente acquistando un Mac M1 da 24 pollici, il che ora è finalmente cambiato, anche se ci sono alcuni dettagli che gli utenti dovrebbero conoscere prima di procedere con l’acquisto del prodotto.

Al contrario delle normali tastiere del Colosso di Cupertino, la Magic Keyboard con Touch ID è disponibile solamente sui Mac Apple Silicon che hanno la versione di macOS 11.4 o una superiore, per via proprio del dettaglio che la contraddistingue da tutte le altre e l’ha resa fino a oggi particolarmente desiderabile. Si tratta quindi di una novità, come spiegato su MacRumos, che per il momento potranno cogliere i possessori un MacBook Air, MacBook Pro e Mac mini M1.

Come detto la Magic Keyboard con Touch ID è disponibile anche nel nostro paese, e tutti possono ordinare la propria attraverso il sito ufficiale, il quale anche di scegliere eventuali altre lingue all’infuori dell’italiano per chiunque lo desiderasse. L’azienda ha inoltre deciso di fornirci ben due scelte, anche se per il momento la colorazione Argento è l’unica disponibile. Troviamo infatti nel primo caso il modello più economico e compatto, senza il tastierino numerico, per 159,00€, che aumentano invece a 185,00€ con l’aggiunta di quest’ultimo e il relativo incremento delle dimensioni.

Si tratta di un’ottima novità da parte di Apple, che oltre a puntare al futuro, decide talvolta di valorizzare alcuni prodotti già usciti per permettere a più utenza di acquistarli. Cogliendo l’occasione, vi rimandiamo al nostro articolo di approfondimento in cui vi abbiamo parlato della possibilità che Apple usi i chip a 2nm targati TSMC nel 2024.