Apple userà i chip TSMC a 2nm nel 2024, stando a un report

Stando a un nuovo report, per TSMC si inizia già a parlare nel 2021 di chip a 2nm, i quali potrebbero essere lanciati però solamente nel corso del 2024, nel caso in cui i piani andassero come sperato procedendo a gonfie vele nel corso dei prossimi mesi. Le informazioni arrivano da Nikkei, una fonte alquanto autorevole nel campo, ma non abbiamo ancora conferme ufficiali in merito. Sembra semplicemente che i piani dell’azienda siano stati approvati per strutture che siano in grado di produrre i suddetti chip.

Come detto TSMC non si è ancora sbottonata sulla questione, e sembra fra i dettagli più succulenti emersi che i nuovi chip potrebbero venire impiegati da parte di Apple per gli iPhone che debutteranno nel 2024, prevedendo che l’inizio del nuovo processo a 2nm inizi nel 2023 e proceda correttamente per il giusto lancio nel successivo anno. C’è quindi la possibilità di vedere i nuovi chip all’interno degli iPhone 16, sempre che l’azienda continui a lanciare nuovi device con il solito ritmo e mantenga la numerazione rispetto ai modelli attuali senza cambiamenti.

Come spiegato sulle pagine di Wccftech, questo potrebbe chiamarsi A17 Bionic ed essere anche utilizzato per componenti all’interno di Mac e iPad, non limitandosi quindi ai telefoni del colosso di Cupertino. Pur considerando l’affidabilità del report, c’è da specificare che si tratta di informazioni a dir poco dubbiose, delle quali potremmo non ricevere conferma per anni interi.

Vi invitiamo quindi a prendere quanto spiegato con cautela in attesa di conferme ufficiali e aggiornamenti in merito ai piani di TSMC ed Apple, che potrebbero infatti stravolgere la formula e stupirci con prodotti che non ci aspettiamo, ma restiamo proprio per questo all’erta per scoprire cosa si cela fra i segreti dei due colossi tecnologici.