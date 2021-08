YouTube ha sospeso il canale di Sky News Australia: “troppe falsità sul Covid”

Le policy di YouTube mietono una vittima illustre: sospeso per una settimana il canale di Sky News Australia. A far scattare il duro provvedimento sono stati alcuni contenuti sul Covid-19, tra cui diversi video in cui gli ospiti della trasmissione hanno negato o minimizzato la gravità del virus. Come nel caso di Jair Bolsonaro – anche lui oggetto recentemente di un provvedimento – alcuni dei video sostenevano cure potenzialmente pericolose, come i trattamenti a base di drossiclorochina e ivermectina

Sky News Australia fa parte della galassia editoriale di Rupert Murdoch e su YouTube aveva racimolato oltre 1,85 milioni di iscritti. È una delle prime volte – se non la prima in assoluto – che la piattaforma decide di bannare per una settimana intera un canale d’informazione appartenente ad un media mainstream.

Non si fanno eccezioni: un portavoce di YouTube ha spiegato che l’azienda applica le stesse regole a tutti i canali, indipendentemente da chi è l’autore del contenuto.

Dura la risposta di Sky News Australia, il media ha sostenuto il ruolo prezioso di un dibattito senza preconcetti per una democrazia. L’azienda si è scagliata contro YouTube, accusando la piattaforma di aver creato un pericoloso precedente e un pregiudizio alla libertà di stampa.