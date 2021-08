Twitter: finalmente disponibile il login con Apple ID e Google

L’account ufficiale del supporto di Twitter ci ha fornito nella giornata di oggi una lieta notizia, che farà senza ombra di dubbio felici molti utenti che utilizzano la piattaforma, come anche chi si troverà a entrare nel sistema per la prima volta. Nello specifico, parliamo di due nuove possibilità per quanto riguarda il login, che sono state ufficialmente confermate e rese disponibili del tutto per tutta l’utenza dopo un mese di beta testing, che ha portato a un ottimo risultato.

Come si vede nella foto del Tweet del supporto di Twitter che trovate qui di seguito, i due tasti “Continua con Google” e “Continua con Apple” sono finalmente disponibili, e gli utenti avranno quindi un ulteriore modo di effettuare l’accesso sulla piattaforma in maniera più semplice o di registrarsi nel caso in cui non posseggano ancora un account.

Sign on with ease and start scrolling your timeline.

Now, when you log in or sign up to join the conversation on Twitter, you have the option to use:

▪️ Your Google Account on the app and on web

▪️ Or your Apple ID on iOS, and soon on web pic.twitter.com/Nf56H1ghmY

— Twitter Support (@TwitterSupport) August 2, 2021