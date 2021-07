Twitter avvia una nuovo modulo per lo shopping

Twitter ha ufficialmente lanciato un aggiornamento del sistema dedicato a veri e propri negozi sulla sua piattaforma, per ora disponibili per pochi utenti.

Dopo aver provato la feature, abbandonata nel 2017, Twitter torna a gamba tesa nel mondo dei negozi sulla sua piattaforma, che puntano a diventare lo standard grazie a una feature aggiunta e resa disponibile a partire da oggi, purtroppo ancora per una cerchia di utenza alquanto ristretta.

Si parla nello specifico di veri e propri negozi virtuali, che saranno disponibili per alcuni profili. Attualmente la novità è arrivata solamente negli Stati Uniti, e non ci sono purtroppo notizie relative a un lancio globale o all’espansione di questa ad altri brand e utenti.

Come ufficializzato infatti, attualmente possono usufruire della feature solamente i membri della community che utilizzano Twitter in inglese, i quali hanno modo di entrare nelle schede dei prodotti e acquistarli senza che sia necessario uscire dalla piattaforma. Il tutto è inoltre in prova solamente su iOS, il che restringe ulteriormente il campo di coloro che hanno accesso a questa novità in anteprima.

Di seguito la dichiarazione di Twitter in merito all’arrivo del nuovo update negli Stati Uniti:

Le persone parlano dei prodotti su Twitter ogni giorno, così siamo entusiasti di come questa esplorazione primordiale dello Shop Module possa costruire un ponte fra le persone che parlano e discutono degli articoli per permettere loro di acquistarli sulla piattaforma.

Attualmente, come ripreso sulle pagine di The Verge, sono disponibili ancora pochissimi brand, fra i quali compaiono GameStop e Arden Cove, assieme a un’altra decina, e non è ancora chiaro come accennato in apertura quando ulteriori marchi potranno entrare a far parte della nuova iniziativa di Twitter.

Fra le altre feature che attualmente Twitter sta testando ci sono anche le nuove reazioni ai Tweet, che sono già state presentate ufficialmente e rese disponibili (anche in questo caso) per una cerchia di utenti alquanto ristretta. Vi abbiamo parlato approfonditamente della questione nel nostro articolo dedicato.