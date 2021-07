Twitter: partono i test per le nuove reazioni

Come confermato dalla piattaforma di Twitter, un nuovo sistema per le reazioni è ufficialmente attualmente in fase di testing su iOS, e potrebbe arrivare presto.

Come confermato dalla piattaforma di Twitter stessa, è attualmente in corso un nuovo sistema per testare delle risposte personalizzate al posto dei classici like, upvote e downvote, che permette agli utenti di avere maggiore scelta quando decidono di interagire con dei commenti, il che non è purtroppo stato fino a oggi possibile.

Come confermato nel post Twitter dell’account dedicato al supporto che trovate qui di seguito assieme ai primi screen per la feature, attualmente la novità è stata resa disponibile per alcuni utenti su iOS, senza che venissero tuttavia effettuate troppe precisazioni prima dell’avvio dei test. Per il momento la novità non può essere quindi visualizzata e utilizzata da tutti, anche se, ovviamente, questo sarà possibile in seguito all’eventuale lancio, del quale non abbiamo purtroppo ulteriori informazioni.

Some of you on iOS may see different options to up or down vote on replies. We're testing this to understand the types of replies you find relevant in a convo, so we can work on ways to show more of them. Your downvotes aren’t public, while your upvotes will be shown as likes. pic.twitter.com/hrBfrKQdcY — Twitter Support (@TwitterSupport) July 21, 2021

Alcuni di voi potrebbero notare su iOS delle differenti opzioni per portare in alto o in basso le risposte. Stiamo testando un nuovo tipo risposte che trovereste rilevanti in una conversazione, quindi stiamo lavorando a un modo per mostrarvene di più. I vostri downvotes non sono pubblici, mentre gli upvote verranno mostrati come like.

Come si evince dalle foto, sembra che il sistema strizzi particolarmente l’occhiolino alle reazioni di Facebook, ormai divenute uno standard per la piattaforma, tuttavia resta ancora da capire quali saranno le reazioni che la piattaforma deciderà di implementare nel nuovo sistema.

A prima vista questo risulta decisamente più evoluto e interessante rispetto alle possibilità attuali, e considerando che i test sono già partiti sembra che non dovremo aspettare molto prima che venga implementato ufficiale e risulti utilizzabile per tutti gli utenti.

Restiamo quindi in attesa di comunicazioni ufficiali in tal senso, considerando per fortuna che la piattaforma potrà ora ottenere il giusto feedback per evolvere la novità prima della release ufficiale.