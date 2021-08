Lo Squalo: nel 2022 debutterà un musical dedicato alla lavorazione del film

Nel 2022 debutterà a Seattle un musical dedicato alla lavorazione de Lo Squalo, basato sull'autobiografia di Carl Gottlieb, intitolata The Jaws Log.

Nel 2022 a Seattle farà il suo debutto Bruce, un musical basato sulla lavorazione de Lo Squalo, il film che ha dato il via alla produzione dei blockbuster, grazie al geniale Steven Spielberg. Il musical sarà un adattamento di The Jaws Log dello sceneggiatore Carl Gottlieb, che ha raccontato la storia della produzione de Lo Squalo.

Il musical sulla lavorazione de Lo Squalo doveva fare il suo debutto durante la stagione teatrale 2020/2021, ma il Coronavirus ha cambiato tutti i piani. Bruce farà il suo esordio al Seattle Rep a maggio del 2022. A lavorare sulla produzione saranno Donna Feore alla regia, con le musiche di Richard Oberacker, ed i testi di Robert Taylor e Richard Oberacker.

Il musical vede come protagonista un regista 26enne che, arrivato a Cape Cod, per poter girare il film, dovrà vedersela con diverse difficoltà, tra cui: il clima avverso, i continui ritardi, l’acqua del mare, e la star disfunzionale e meccanica chiamata Bruce. Tutto ciò però non gli impedirà di portare a compimento la sua visione, e di realizzare uno dei più grandi successi della storia del Cinema.

Insomma, è proprio ciò che è accaduto a Steven Spielberg lavorando alla produzione de Lo Squalo.