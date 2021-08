Avvista un uomo in volo con un jet pack, pilota di linea lancia l’allarme

Mercoledì un pilota di linea in volo sopra a Los Angeles ha segnalato un uomo con jet pack ad un'altitudine estremamente pericolosa. Non è la prima volta che succede

Durante la scorsa settimana, un pilota di un Boeing 747 ha dichiarato di aver avvisato un uomo in volo, con un jet pack, pericolosamente vicino alla sua rotta. È successo nei pressi dell’aeroporto di Los Angeles, e non è nemmeno la prima volta.

Al momento dell’avvistamento, scrive Abc news, l’aereo stava viaggiando ad un’altitudine di 1500 metri, pronto per avviare le procedure di atterraggio. Sebbene il pilota non sia riuscito ad accertare la natura dell’oggetto in volo, la torre di controllo ha allertato gli altri piloti del potenziale pericolo.

Successivi controlli non hanno portato a nessuna conferma. “Abbiamo monitorato attentamente, ma non siamo riusciti a vedere nessun Iron Man”, ha detto un controllore di volo ironizzando sul popolare supereroe della Marvel.

Avvistamenti di questo tipo sono sempre più comuni. A dicembre del 2020 un pilota in aveva ripreso dalla sua cabina un uomo in volo con il suo jet pack a circa 1km da terra. L’incidente era stato segnalato nella parte meridionale della California. Ad agosto due diversi piloti erano stati sorpresi da un altro uomo in volo con un jet pack, sempre non distante dall’aeroporto di Los Angeles.

Ogni volta che viene riportato un incidente di questo tipo, la FAA avvia un’indagine in collaborazione con l’FBI. Ad oggi nessuna delle segnalazioni ha portato all’identificazione di un possibile sospettato.

Se gli avvistamenti dei jet pack sono ancora un fenomeno relativamente raro, lo stesso non si può dire per i droni. Ogni mese la FAA riceve oltre 100 segnalazioni di possibili voli clandestini ad altitudini proibite dalle leggi.