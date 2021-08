Ariana Grande si esibirà all’interno di Fortnite, con cinque diversi concerti

Ariana Grande sarà protagonista di cinque diversi concerti all’interno del videogioco Fortnite. Il primo concerto si terrà questa settimana, alle 00:00 del 6 agosto. La popstar ex Disney è solo l’ultimo talento di una ormai lunga lista di celebrity di fama internazionale che nel corso degli anni si è esibita all’interno del mondo virtuale di Epic.

Come nelle altre occasione, Ariana Grande si esibirà con un avatar digitale, con un evento trasmesso in diretta all’interno del mondo di gioco. Gli utenti potranno loggarsi al gioco per assistere assieme a milioni di altre persone al concerto.

L’idea di riproporre l’evento in cinque diverse occasioni dovrebbe garantire la partecipazione di tutti gli utenti del gioco, a prescindere dal loro fuso orario.

Primo concerto: venerdì 6 agosto, ore 00:00 ore italiane

Secondo concerto: sabato 7 agosto, 20:00 ore italiane

Terzo concerto: domenica 8 agosto, 06:00 ore italiane

Quarto concerto: domenica 8 agosto, 04:00 ore italiane

Quinto concerto: domenica 8 agosto, 00:00 ore italiane

Onde evitare di rimanere in coda senza riuscire ad entrare nei server per tempo, Epic consiglia ai giocatori di effettuare il login con un’ora di anticipo. Non è inusuale che durante eventi globali di questo tipo i server di Fortnite facciano le bizze. In passato si sono susseguiti diversi disservizi, in alcuni casi l’inizio dell’evento era stato posticipato di molto, mentre in altri diversi utenti sono rimasti tagliati fuori e non potevano accedere al gioco.

Fortnite in passato ha ospitato diversi eventi speciali, tra cui molte premiere di trailer e teaser di film e serie TV particolarmente attesi. La lista dei VIP che si sono esibiti all’interno del gioco include Travis Scott, Marshmello e Deadmau5.