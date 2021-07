Free Guy – Eroe per Gioco: una clip e la featurette su Taika Waititi

Free Guy – Eroe per Gioco si candida già adesso al titolo di film più divertente dell’estate, grazie al costante contributo di nuovi video che mostrano il cast in azione. E Ryan Reynolds non è certo l’unico in grado di far ridere, come dimostrano i due video che vi presentiamo oggi: una clip con Joe Kerry e Utkarsh Ambudkar e una featurette sul personaggio interpretato da Taika Waititi, Antwan.

Diretto da Shawn Levy, il film è interpretato da Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery, Joe Keery, Utkarsh Ambudkar e Taika Waititi.

Questa la sinossi della pellicola:

In Free Guy – Eroe per Gioco, un impiegato di banca che scopre di essere un personaggio all’interno di un videogioco open world decide di diventare l’eroe della propria storia e di riscrivere il suo personaggio. In un mondo senza limiti, il protagonista è determinato a diventare colui che salverà il suo mondo a modo proprio…prima che sia troppo tardi.