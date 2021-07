Ulefone Power Armor 13: la batteria è da 13.200 mAh e garantisce 5 giorni di autonomia

30—Lug—2021 / 11:37 AM

La batteria del vostro smartphone vi suscita perennemente ansia? Il produttore cinese Ulefone ha lo smartphone che fa per voi: si chiama Power Armor 13 e monta una batteria da 13.200 mAh. Quanto basta per un’autonomia di cinque giorni senza dover mai caricare, stando ai proclami dell’azienda.

A memoria, si tratterebbe dello smartphone con maggiore autonomia sul mercato. Primato che in precedenza spettava al BlackView BV9100, con la sua batteria da 13.000mAh. Ovviamente, vale la pena di precisare che le dichiarazioni di un piccolo brand andrebbero prese con la massima cautela.

Il telefono si inserisce all’interno della categoria dei rugged phone, smartphone indistruttibili e a prova di urti. Secondo il produttore, il Power Armor 13 è in grado di durare per cinque giorni di fila con un utilizzo normale, mentre, quando è lasciato in standby, l’autonomia durerebbe addirittura 600 ore.

Si può ricaricare via USB-C – 33W – oppure con ricarica wireless da 15W. Non manca nemmeno la ricarica inversa, così questo massiccio smartphone può pure avere funzioni da powerbank.

Il Power Armor 13 dispone di un display da 6,81 pollici FHD+ LCD, il SoC è un MediaTek Helio G95 con connettività 4G. Troviamo poi 8GB di RAM e uno storage da 256GB espandibili. Il prezzo di listino è di 499$, ma non abbiamo informazioni su una sua possibile release in Europa.