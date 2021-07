Tesla pagherà 1,5 milioni di dollari per un update ad alcune Tesla Model S

Come confermato sulle pagine di Reuters, l'azienda Tesla è stata costretta a pagare 1,5 milioni di dollari in seguito a un update per delle Tesla Model S.

Un nuovo evento legato a Tesla porterà l’azienda a versare nel corso dei prossimi mesi un’enorme cifra di denaro ad alcuni utenti, per un problema software nato circa due anni fa per alcuni modelli delle Tesla Model S. Il report è arrivato direttamente sulle pagine di Reuters, le quali ci hanno aggiornato sulla questione dopo che la causa ormai in corso da tempo è andata avanti, fornendoci tutti i dettagli relativi alle motivazioni dietro alla cifra e a quello che è effettivamente successo.

A causare l’ingente danno economico per Tesla è stato un software rilasciato nel 2019, il quale ha rallentato la velocità di ricarica e diminuito l’autonomia per circa 1.743 veicoli. È proprio da questo numero che nasce la cifra, visto che Tesla dovrà pagare un totale di 625$ a ogni possessore dei mezzi in questione, risarcendolo del danno causato con il software.

Stando a quanto dichiarato dagli avvocati, le indagini condotte hanno portato alla conferma di una riduzione del 10% durata all’incirca 3 mesi, portata poi al 7% per ulteriori 7 mesi prima che a marzo del 2020 il tutto venisse sistemato con un aggiornamento correttivo da parte dell’azienda. In seguito a quest’ultimo il voltaggio è stato ripristinato costantemente nel corso del tempo.

Non sappiamo ancora in che modo l’azienda dovrà risarcire tutti i proprietari di una Tesla Model S che ha subito il problema in questione, il che considerando tra l’altro l’enorme numero potrebbe non risultare particolarmente facile, nonostante le singole cifre non risultino all’effettivo particolarmente esose.

