Tesla AI Day 2021: il 19 agosto la presentazione dedicata ad Autopilot e non solo

Il prossimo 19 agosto Tesla terrà l’AI Day, una nuova presentazione iper-specifica, interamente dedicata ai progressi dell’azienda sul fronte dell’intelligenza artificiale, tassello fondamentale per lo sviluppo della guida autonoma avanzata della casa automobilistica.

Tesla ciclicamente organizza delle giornate dedicate ad alcune tecnologie specifiche. Nel 2020 l’azienda aveva organizzato un Battery Day, che si è tenuto a settembre. In quell’occasione la casa automobilistica aveva rivelato le nuove celle batteria 4680, oltre ai suoi piani per abbassare notevolmente il costo per kWh nel corso degli anni, arrivando all’attesa parità di prezzo tra EV e auto tradizionali. Ma non solo, in quell’occasione erano state anticipate anche alcune delle specifiche della Tesla Model S Plaid – che era poi stata presentata ad inizio del 2021, pochi mesi dopo.

Tesla AI Day August 19th — Elon Musk (@elonmusk) July 29, 2021

Elon Musk ha annunciato l’evento Tesla AI Day 2021 con un tweet lapidario. Non ci sono grosse anticipazioni sul contenuto della presentazione. È molto probabile che durante l’evento l’azienda riveli più dettagli sul funzionamento e i progressi del suo supercomputer Dojo, la tecnologia usata per addestrare le reti neurali della guida autonoma delle Tesla, con l’obiettivo di renderla più performante e, passateci il termine, “intelligente”. Le simulazioni sono fondamentali per lo sviluppo delle tecnologie di guida autonoma, non a caso anche Waymo sviluppa i suoi prodotti accumulando migliaia di ore di testing in ambienti completamente virtuali e simulati.