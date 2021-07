MacBook M1: per dei report gli schermi si rompono da soli

Diversi utenti nel corso delle ultime ore hanno segnalato su diversi forum e a Apple stessa che alcuni modelli dei MacBook M1 hanno iniziato casualmente a danneggiarsi, almeno per quel che concerne il vetro degli schermi, dove sembra che si creino delle crepe per via di un problema di fabbrica, anche mentre i device non stanno venendo utilizzati da parte dei relativi possessori.

Sembra che Apple abbia sistemato diversi dispositivi riconoscendo il problema, senza che gli utenti fossero costretti a pagare alcuna somma di denaro, ma la situazione è diventata particolarmente preoccupante per via dei molteplici reclami, e con dichiarazione degli utenti rilasciate piuttosto gravi.

Di seguito la dichiarazione di un cliente Apple rilasciata per le pagine di 9to5Mac, in cui viene spiegata una situazione alquanto spinosa:

Ho un Macbook Pro M1. L’ho comprato a marzo 2021. Ieri mattina l’ho aperto e ho notato crepe sullo schermo. Ho contattato Apple e mi hanno costretto a pagare 570£ in anticipo al fine di farglielo riparare. Ho spiegato loro che non avevo fatto nulla per danneggiare lo schermo, ma la loro risposta è stata che i loro tecnici avrebbero deciso se sono stato io a danneggiarlo, e nel caso, avrei perso i miei soldi.

Come ripreso sulle pagine del portale, è possibile che piccoli detriti danneggino lo schermo quando lo si chiude, e che di conseguenza questo risulti scheggiato all’apertura, ma la grossa mole di segnalazioni potrebbe invece evidenziare dei difetti di fabbrica alquanto ambigui.

Restiamo in attesa di una risposta da parte di Apple, sperando che il colosso di Cupertino riesca a individuare con celerità il problema e a parlare pubblicamente della situazione, specialmente nel caso in cui esistano procedure per evitare che il problema si presenti e che gli utenti possono applicare.