Quanto cambia la qualità di visione uno schermo 4K rispetto a un decisamente più usuale FullHD? La differenza, a un occhio non esperto, potrebbe venir sottovalutata ma vi assicuriamo che, vedendo contenuti pensati appositamente per il 4K, la differenza si nota eccome! E se siete amanti del cinema e siete abbonati a Netflix, vi suggeriamo di fare una prova e toccare con mano questa differenza. Ma quali sono effettivamente i 10 migliori film 4K da vedere su Netflix per testare i limiti del vostro nuovo pannello? Noi ne abbiamo scelti una decina appositamente per farvi lanciare qualche “wow!” d’ammirazione.

6 Underground

Tra i contenuti originali Netflix, 6 Underground è probabilmente il più spettacolare di tutti, perfetto per testare un nuovo televisore 4K

Sei individui provenienti da tutto il mondo, ognuno con capacità impareggiabili, sono stati scelti non solo per le loro abilità, ma anche per il loro desiderio specifico di cancellare il proprio passato per cambiare il futuro. Il film è una sequela di incredibili scene d’azione al cardiopalma, anche nel nostro Paese. La pellicola (che vede tra i protagonisti Ryan Reynolds) forse non passerà alla storia per la sua sceneggiatura ma se cercate lo spettacolo, avrete uno spettacolo. Al cubo! Nonostante Bay si porti dietro una nomea non esattamente rosea per la qualità delle sceneggiature che porta su schermo, è innegabile che sia tra i cineasti tecnicamente più abili in attività, con James Cameron stesso che gli ha più volte rivolto i suoi apprezzamenti e la Red Digital Cinema Camera Company che lo usa come tester per le sue cineprese, tra le più costose al mondo: Bay ne possiede una costumizzata 8K che impiega per le riprese più “impossibili” e spettacolari.

The Amazing Spider-Man 2

Tra i pochi film (attualmente) sulla piattaforma disponibili in UHD c’è The Amazing Spider-Man 2, secondo episodio della gestione Webb della saga dell’amichevole Uomo Ragno di quartiere, prima che venisse cassata in favore in un ennesimo reboot in seno al Marvel Cinematic Universe. Pur con alcune pecche (tra cui i villain più fiacchi mai visti in un film dell’arrampicamuri) si tratta di un film con una complessità narrativa di fondo molto interessante e della versione cinematografica ad oggi più aderente a quella dei comics, con alcune scene che rendono visivamente davvero bene, specialmente in 4K.

Army of the dead

Altro giro, altro regista dallo stile personalissimo e molto improntato sul protagonismo grafico: Zack Snyder, che realizza l’apoteosi zombie a Las Vegas. Dovete assolutamente vedere almeno l’incipit, se avete un televisore di nuova generazione.

The Crown

Perché forse non lo sapete, ma anche i serial tv, spesso, sono girati in 4K, con o senza HDR, e i risultati sono assolutamente sorprendenti. Siamo abituati a pensare spesso alle serie come a prodotti meno vistosi sul lato visivo rispetto ai film, ma in realtà qualunque tipo di prodotto audiovisivo si avvantaggia della qualità del 4K. Volete mettere il pensare di essere davvero a Buckingham Palace a prendere il té con la regina?

The Umbrella Academy

Stesso discorso, amplificato in questo caso non dal fascino delle location ma dall’atmosfera delle location e dall’intensità degli effetti speciali, che spesso ora non hanno nulla da invidiare a molti lungometraggi. In più, Umbrella Academy forse non sarà il più originale tra i serial di supereroi, ma è davvero divertente e appassionante, con ottimi momenti musicali e belle trovate grafiche.

Il codice da vinci

Il secondo (e ultimo) film selezionato tra quelli in 4K su Netflix è un campione di incassi con un trascinante Tom Hanks, tratto da uno dei best-seller degli anni 2000. Un mistero che ha appassionato milioni di lettori ottimamente trasposto da Ron Howard e ora riproposto in un 4K che rende ancora più vivide le elucubrazioni del protagonista Robert Langdon e le corse a perdifiato per Parigi.

Stranger Things

Che cosa curiosa, (ri)vivere gli anni ’80 di Stranger Things -che nella testa di chi li ha vissuti magari sono racchiusi in VHS dai colori smorti e dai dettagli impastati- tramite le limpidissime immagini di uno schermo UltraHD. La serie dei fratelli Duffer ha sempre vissuto dei migliori momenti “presi in prestito” dalla cinematografia eighties, e merita senza dubbio di essere vista e rivista al top della forma, con un Sottosopra ora ancor più penetrante e spaventoso.

The Witcher

Dopo aver speso i vostri sudati risparmi per la tv nuova, speriamo vivamente ve ne siano rimasti abbastanza per permettervi di donare un soldo anche al Witcher di Henry Cavill, che in 4K guadagna in realismo e diventa una delle esperienze epic fantasy migliori che possiate vivere su un teleschermo. Del resto, il ripassino è d’obbligo in vista della seconda stagione, su!

Notte sul pianeta terra

Volete davvero vedere quanto in là si spinge la vostra televisione? Dovete guardare un documentario naturalistico. Le luci e i colori, le ombre e i chiariscuri della natura sono la cartina al tornasole della resa cromatica di una tv e Notte sul pianeta Terra è tra i migliori test che possiate effettuare, guardando nel contempo uno show emozionante. Si tratta di una docuserie che, grazie ad una tecnologia rivoluzionaria, utilizza termocamere e telecamere di ultima generazione a sensibilità ultraelevata, riuscendo così a catturare immagini incredibili della flora e della fauna nelle ore più buie. Perfetto per misurare l’intensità dei neri del vostro nuovo pannello OLED o QLED che sia.

Formula 1: Drive to Survive

Sempre in ambito di documentari, ci spostiamo però sul terreno dello sport, altro grande ambito in cui il 4K migliora letteralmente l’esperienza dello spettatore, rendendogli più semplice e appassionante la visione di un evento sportivo. Abbiamo scelto questo show (attualmente alla sua terza stagione) perché è una commistione originale e appassionante di immagini sportive e reality show, vissuto sia in pista a velocità folli che nel dietro le quinte, con tantissimi interventi di ogni tipo da parte di indomiti piloti, parenti degli stessi, partecipanti alla scuderia e fan.

Ghostbusters

Volendo provare le meraviglie del 4K, chiaramente corriamo subito a cercare film in catalogo recenti, oltre che spettacolari, perché magari pensiamo che sia più probabile trovarli in UHD: in realtà non è sempre così, perché dipende da molteplici fattori. Ad esempio, abbiamo trovato Inception e Mad Max: Fury Road in una qualità comparabile a quella Blu-Ray, ma purtroppo non in 4K; totalmente a sorpresa, invece, abbiamo scoperto l’esistenza sulla piattaforma del primo, leggendario, Ghostbusters in Ultra HD, e ogni domanda a quel punto è sembrata superflua, abbiamo semplicemente schiacciato Play e deciso di inserirlo come titolo bonus nel nostro speciale.

Cosa capita nel vedere un “vecchio” film in Ultra HD? Be’, vi sembra di entrare in un sogno fatto di ricordi d’infanzia più vividi che mai. La caserma dei pompieri riadattata a base degli acchiappafantasmi, la Ecto-1, Slimer… la scena del Marshmallow Man in cui vi sembrerà di essere lì. Un’esperienza imperdibile per rivivere un grande classico.

Speriamo che la nostra guida con i 10 migliori film 4K da vedere su Netflix sia stata di vostro gradimento e sia risultata utile: naturalmente non ha pretese di completezza, data l’enorme quantità della proposta e la sua mutevolezza in catalogo (i titoli qui presentati, se non Originali Netflix, potrebbero abbandonare la piattaforma, in futuro), ma ci auguriamo abbia fatto da apripista nella vostra ricerca, nella vostra prova sul campo e che, soprattutto, vi abbia divertito e allargato gli orizzonti!

