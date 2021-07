AMD RX 6600 XT: la nuova flagship per il 1080p è ufficiale

AMD ha finalmente dato un senso ai moltissimi rumor che si sono conseguiti nel corso delle scorse settimane, presentando la sua nuovissima scheda video RX 6600 XT, che punta a innovare le possibilità offerte dall’azienda per quel che concerne la risoluzione Full HD (1080p). Il dettaglio era già stato anticipato nella giornata di ieri, quando Gigabyte aveva confermato attraverso un post su Twitter, ovviamente per errore, la nuova scheda, ve ne abbiamo parlato in questo articolo dedicato.

Si è trattato di un dettaglio reale, visto che la nuova scheda punta a migliorare le performance offerte dalla precedente – e amatissima – RX 5600 XT, al fine di offrire un’esperienza ancora ottima a questa risoluzione con gli ultimi videogiochi usciti, nonché ovviamente ulteriori performance per quel che concerne altri tipi di ambiti.

Come spiegato da parte dell’azienda, troviamo questa volta un totale di 9,6 Teraflops con architettura RDNA 2, al contrario dei 7,19 teraflops offerti dalla precedente flagship per il 1080. Inoltre, la RAM passa da solamente 6GB a 8GB GDDR6. L’azienda ci ha tenuto a specificare che la scheda grafica mira a essere il nuovo standard per il 1080p, e che attualmente circa 2/3 dei monitor presenti nelle case degli utenti hanno questa risoluzione, il che la rende all’effettivo piuttosto comune e ancora da considerare con i propri prodotti.

AMD ha presentato la scheda confermando la presenza di un singolo connettore a 8 PIN per l’alimentazione (con consumo di 160W), 32 unità computazionali e 2359 MHz di clock, nonché tecnologia come il Radeon Boost per migliorare il framerate in-game e Radeon Anti-Lag al fine di ridurre al minimo la latenza.

Non ci resterà ora che scoprire come NVIDIA risponderà alla concorrente, il che potrebbe avvenire in maniera particolarmente interessante grazie a scorte di RTX 3060, ve ne abbiamo parlato in maniera approfondita in questo articolo.