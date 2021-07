AMD RX 6600 XT rivelata da Gigabyte prima dell’annuncio

Per errore, con un post che è stato immediatamente rimosso, Gigabyte ha svelato al mondo la nuova AMD RX 6600XT con un post caricato per errore e subito rimosso.

Sembra che AMD sia più vicina di quel che immaginiamo all’annunciare le sue nuove RX 6600 e RX 6600 XT, schede video che dovrebbero riuscire a competere con la fascia “bassa” della serie RTX 30 di NVIDIA, diretta competitor dell’azienda rossa. Delle GPU si sono infatti mostrate per colpa di un leak del rivenditore Gigabyte, uno dei più noti nel settore, il quale ha pubblicato una foto di quella che pare sarà la RX 6600 XT custom dell’azienda.

La questione non fa che rafforzare i rumor che puntano a un evento già per la giornata di domani, al Chinajoy, in cui sembra che AMD potrebbe rompere il silenzio in merito ai propri nuovi gioiellini e presentarli finalmente al mondo intero, con una possibile data di rilascio fissata per il mese di agosto.

La divisione spagnola di Gigabyte ha postato per errore due foto su Twitter, per poi cancellarle immediatamente, ma non prima che venissero ovviamente notate da alcune utenti e finissero in rete inevitabilmente. Nei fotogrammi, come spiegato sulle pagine di PCGamesN, sono state mostrate due varianti delle RX 6600 XT, con la scritta (qui ovviamente tradotta) “preparatevi per performance incredibili a 1080p”, il che confermerebbe la sfida diretta alla RTX 3060 Ti.

C’è da specificare però che mentre alcuni leaker vedevano il modello di riferimenti di AMD ospitare una sola ventola, con anche un design più compatto, le foto mostrate ne presentavano invece 3, con un design particolarmente simile alla 6700 XT Eagle, il che fa quindi pensare a delle dimensioni standard per la custom dell’azienda.

PowerColor, noto produttore nell’ambito tech, si era già lasciato sfuggire tempo a dietro dettagli sulle AMD RX 6600 e AMD RX 6600 XT, pubblicando anch’esso per errore alcuni dati poi subito cancellati. Trovate a questo link il nostro articolo per approfondire la questione.