Yes Day: Netflix e Jennifer Garner pronti al sequel del film

Jennifer Garner è pronta a tornare a lavorare insieme a Netflix per realizzare il sequel di Yes Day. Il progetto fa parte di un accordo che la piattaforma streaming e l’attrice hanno stipulato insieme, e che porterà a realizzare altri lavori. La produzione del sequel di Yes Day è attualmente in corso, e la Garner, oltre a tornare ad interpretare il personaggio di Allison Torres, farà anche da produttrice.

Scott Stuber di Netflix ha dichiarato sulla collaborazione:

Ho iniziato a lavorare con Jen nel 2005 ai tempi di The Kingdom, e mi considero molto fortunato a poter collaborare ancora oggi insieme. Come attrice ha sempre dimostrato di essere versatile in una maniera incredibile, passando dall’azione, alle commedia, ai drammi. Lei approccia ogni aspetto del suo lavoro in maniera così dettagliata e con molta preparazione, tutti aspetti che la fanno valutare in maniera importante da parte dei suoi partner e produttori.

Mentre la stessa Jennifer Garner ha aggiunto:

Sono onorata di potermi unire ad un fantastico gruppo creativo per Netflix, e sono entusiasta all’idea di poter lavorare con una serie di persone così appassionate e determinate. Yes Day è stata la mia esperienza più gratificante di sempre.

Il primo Yes Day è stato distribuito su Netflix lo scorso marzo.