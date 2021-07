Windows 11: la prima beta è ufficialmente arrivata

Come confermato ufficialmente da Microsoft, la primissima beta del nuovo OS Windows 11 è arrivata, e può essere ottenuta attraverso il programma Windows Insider. Fino a oggi, tutti coloro che hanno avuto modo di mettere mano sul nuovo sistema operativi si sono interfacciati con la Dev preview, particolarmente adatta agli insider per via di alcune funzioni da sistemare e molteplici dettagli da smussare grazie al lavoro della casa di Redmond.

Stando alla dichiarazione della casa di Redmond, ripresa sulle pagine di The Verge, la nuova release in beta è meno pericolosa, dato che le build vengono convalidate dall’azienda stessa, ma può comunque essere il caso di non installare il tutto sulla propria macchina principale per provare il sistema. Restano comunque i requisiti minimi da soddisfare, particolarmente poco permissivi, ma la compagnia ha spiegato che testerà il funzionamento di CPU Intel di settima generazione e AMD Zen 1 per capire se questi potranno essere pronti per la release finale.

Per tutti coloro che hanno già installato una versione per sviluppatori, è necessario solamente recarsi in Windows Update, all’interno delle impostazioni, per poi accedere alla sezione del programma di Windows Insider e cambiare la relativa opzione. Sembra che questa volta non sia necessario dover reinstallare l’intero sistema, e che con un riavvio si possa facilmente passare al nuovo programma di beta senza i lunghi tempi di attesa che hanno sempre contraddistinto quest’operazione.

Per fortuna Microsoft continua a supportare il suo nuovo OS a ritmo serrato, preparandosi per il debutto che è sempre più vicino. Non sappiamo ancora quando Windows 11 arriverà ufficialmente in versione finita per tutti gli utenti, ma recentemente Intel potrebbe aver svelato la presunta finestra di lancio attraverso un aggiornamento dei propri driver, trovate a questo link il nostro articolo in cui abbiamo approfondito la questione.