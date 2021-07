Venice VR Expanded: ecco le opere in Virtual Reality presentate a Venezia 78

Sono state scelte le opere in Virtual Reality della 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (1-11 settembre 2021) della Biennale di Venezia per la sezione denominata Venice VR Expanded, che dopo il successo dell’edizione 2020, si terrà ancora una volta anche online, estendendo la sua durata dall’1 al 19 settembre 2021. Da quest’anno, inoltre, dall’1 al 11 settembre e per tutta la durata della Mostra, sarà presente in uno spazio del Palazzo del Casinò (Lido di Venezia), la Sala Amici, spazio dove saranno messi a disposizione degli accreditati su prenotazione delle postazioni attrezzate per poter visionare online i progetti della selezione ufficiale Venice VR Expanded.

Le opere in Virtual Reality di questa edizione della Mostra saranno fruibili online sulle piattaforme HTC’s Viveport e Facebook’s Oculus, attraverso visori PCVR e Oculus Quest. Il Venice VR virtual world, progettato col supporto tecnico di VRrOOm con VRChat, presenterà una versione virtuale di Venezia e dell’isola del Lazzaretto Vecchio, accessibile a tutti coloro che saranno registrati su VRChat. All’interno del Venice VR virtual world, i visitatori potranno visionare le anteprime della selezione ufficiale, socializzare con altri visitatori, visitare le sessioni di creazione, le feste di apertura e di chiusura e altri spettacoli ed eventi. All’interno di questo mondo virtuale, a seguito del successo dell’edizione 2020, è avviata una nuovissima sezione, la VRChat Worlds Gallery, che prevede una selezione di 35 mondi virtuali che usano VRChat come piattaforma per costruire i loro mondi di fantasia. Si terranno inoltre 5 eventi speciali, incluse live performance, che si svolgeranno in 5 diversi luoghi virtuali di VRChat.

Venice Vr Expanded presenterà 37 progetti da 21 paesi e 35 VRChat worlds:

23 progetti in Concorso

1 Evento Speciale – Fuori Concorso

12 progetti Fuori Concorso – Best Of (selezione internazionale delle migliori opere VR presentate a partire dall’edizione 2020)

1 progetto sviluppato nel corso della quinta edizione di Biennale College Cinema – VR

35 mondi selezionati nella VRChat Worlds Gallery con 5 Eventi Speciali

La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia è stata uno dei primi festival di cinema al mondo a manifestare interesse per la Virtual Reality. La realizzazione di un VR Theater nel 2016 ha suscitato enorme interesse tra i partecipanti del Venice Production Bridge. A partire dal 2017, la Biennale di Venezia ha dato il via alla prima competizione di opere in Realtà Virtuale tra i principali festival, tenutasi per tre edizioni, fino al 2019, sulla location dell’isola del Lazzaretto Vecchio al Lido, con una Giuria internazionale. L’accessibilità online di Venice VR Expanded rappresenta dall’anno scorso un nuovo impegno e una sfida per garantire la presenza, nell’ambito della Mostra del Cinema di Venezia, dell’esperienza di questa nuova forma d’arte in rapida evoluzione rappresentata dalla Realtà virtuale. Gli accreditati della Mostra di Venezia avranno accesso a tutti i titoli del programma online. Inoltre sarà disponibile uno speciale accredito VR per gli interessati non accreditati alla Mostra.

La Giuria internazionale di Venice VR Expanded è composta da Michelle Kranot (presidente), Maria Grazia Mattei e Jonathan Yeo e assegnerà i seguenti premi: Gran Premio della Giuria per la Migliore opera VR, Migliore esperienza VR e Migliore storia VR.

Questi i titoli presentati:

In Concorso

ENGELEN VAN AMSTERDAM (ANGELS IN AMSTERDAM)

di ANNA ABRAHAMS, AVINASH CHANGA

Paesi bassi / 30’

END OF NIGHT

di DAVID ADLER

Danimarca, Francia / 49’

LA PLAGE DE SABLE ÉTOILÉ

di NINA BARBIER, HSIN-CHIEN HUANG

Francia / 15’

CAVES

di ISABEL GARCIA CARLOS

Svizzera / 19’

BEDLAM

di MAT COLLISHAW

Francia, UK, Taiwan / 45’

GENESIS

di JOERG COURTIAL

Germania / 13’

SPIRIT OF PLACE

di DALE DEACON

Sudafrica, Danimarca / 30’

TEARLESS

di KIM GINA

Corea del Sud, USA / 12’

LUN HUI (SAMSARA) COMPLETE PART 1 AND 2 VERSION

di HSIN-CHIEN HUANG

Taiwan / 21’

CLAP

di KEISUKE ITOH

Giappone / 13’

LE BAL DE PARIS DE BLANCA LI

di BLANCA LI

Francia, Germania, Lussemburgo / 35’

BLISS IN THE EAR OF A STORM

di ADAM LIEBER, HAL SORTA

UK, Sudafrica, USA/ 20’

IL DUBBIO – EPISODIO 2

di MATTEO LONARDI, JAVIER LAJARA, JAVIER MARTINEZ

Spagna, Italia / 7’

ANANDALA

di KEVIN MACK

USA / 15’

GOLIATH: PLAYING WITH REALITY

di BARRY GENE MURPHY, MAY ABDALLA

UK, Francia / 25’

MONTEGELATO

di DAVIDE RAPP

Italia / 28’

THE SEVERANCE THEORY: WELCOME TO RESPITE

di LYNDSIE SCOGGIN

USA / 60’

CONTAINER

di MEGHNA SINGH

Sudafrica / 16’

BING MEI GUEI (THE SICK ROSE)

di TANG ZHI-ZHONG, HUANG YUN

Taiwan / 17’

MYRIAD.WHERE WE CONNECT. |VR EXPERIENCE

di LENA THIELE, SEBASTIAN BAURMANN, DIRK HOFFMANN

Germania / 31’

THE LAST WORKER

di JÖRG TITTEL

UK / 30’

EXPLORING HOME

di SARA LISA VOGL

Germania / 16’

YI YUAN (THE FINAL WISH)

di WANG HAIPEI, WANG SHANSHAN

Cina / 20’

Evento Speciale – Fuori Concorso

IN THE MIST

di CHOU TUNG-YEN

Taiwan / 15’

Best of VR Expanded– Fuori Concorso

(una selezione internazionale delle migliori opere VR)

MASKMAKER

di BALTHAZAR AUXIETRE

Francia / 300’

MIND VR EXPLORATION

di DENG ZUYUN

Cina / 15’

KUSUNDA

di FELIX GAEDTKE, GAYATRI PARAMESWARAN

Germania, Nepal, Svezia, Svizzera, Taiwan / 23’

MICRO MONSTERS WITH DAVID ATTENBOROUGH

di ELLIOT GRAVES

UK, USA / 5’

MARE

di RUI GUERREIRO

Giappone, Svezia / 180’

SPACE EXPLORERS: THE ISS EXPERIENCE – EPISODI 1-2

di FÉLIX LAJEUNESSE, PAUL RAPHAËL

Canada, USA / 55’

SAM MAX: THIS TIME IT’S VIRTUAL!

di MICHAEL LEVINE

USA / 300’

MYST

di RAND MILLER, HANNAH GAMIEL, ERIC ANDERSON

USA / 120’

KNOT: A TRILOGY

di GLEN NEATH, DAVID ROSENBERG

UK / 65′

WRAITH: THE OBLIVION – AFTERLIFE

di ERIK ODELDAHL

Svezia / 480’

JURASSIC WORLD AFTERMATH

di RICHARD SNOWDON

UK, Australia, USA / 180’

REEDUCATED

di SAM WOLSON, BEN MAUK, NICHOLAS RUBIN, MATT HUYNH

USA, Kazakistan / 20’

Biennale College Cinema – VR – Fuori Concorso

LAVRYNTHOS

di AMIR ADMONI e FABITO RYCHTER, produttore: FABITO RYCHTER

Brasile, Perù / 16’

prodotto col Biennale College Cinema VR grant

VRChat Worlds Gallery:

A MAZE․ TRAIN STATION

AQUARIUS

ATLANTIS˸ SUPERRARE EXHIBITION

CLUB GUMBALL

CRAFTY CLIMBERS

CRYPT OF THE SPIRITS

CRYSTAL DUNES

CYCLE OF LIFE

DEEP BLUE NIGHT

EDEN

FFCR

FRANK

GUMBALL LOUNGE

KARAOKE CENTRA

LAST HOPE WATCH TOWER

LOST IT

MIRЯIM

MONORAIL COASTER

MONORAIL COASTER LITE

MOSCOW TRIP 1952

MUSEUM-OF-VRPAINTING

NOIR – CALL OF THE VOID (SPOOKALITY RELEASE|TECH DEMO)

RAAWRS’ ELNO-THEL FOREST

SAPIENSTRUCT

SUBMERGE 2

SURREAL HAZARD

SXSW XR 2021

THE DEVOURING

THE EDGE

THE FORT

THE HALLWYL MUSEUM

THE JUNKYARDǃ

TREEHOUSE IN THE SHADE

UNCANNY ALLEY

WORLD.EXECUTE (ME)

VRChat Worlds Gallery – Special Events

BRAINDANCE

JEAN MICHEL JARRE CONCERT

M.A.S.S.

MYCELIA

SHELTER

Le opere di Venice VR Expanded (1 – 19 settembre 2021) saranno accessibili anche grazie agli spazi fisici allestiti nelle seguenti istituzioni culturali nel mondo:

Centre PHI, Montréal, Canada

Sandman Studios – Sandbox Immersive Festival, Pechino e Shanghai, Cina

MC2: Grenoble, Grenoble, Francia

Centquatre-Paris, Parigi, Francia

Invr.Space, Berlino, Germania

Meet Digital Communication – MEET Digital Culture Center, Milano, Italia

Fondazione Giacomo Brodolini – Laboratorio Aperto di Modena, Modena, Italia

Museo Nazionale del Cinema, Torino, Italia

M9 – Museo del ‘900, Venezia Mestre, Italia

Eye Filmmuseum, Amsterdam, Paesi Bassi

Less Media Group – Moscow Museum of Modern Art (MMOMA), Mosca, Russia

Espronceda – Institute of Art & Culture, Barcellona, Spagna

Virgile Film Yapim Ticaret Limited Şirketi – Iksv Salon and Kolektif House (Levent and Maslak), Istanbul, Turchia

Portland Art Museum & Northwest Film Center – Portland Art Museum, Portland, USA

Grazie alla disponibilità di queste istituzioni, che formano il Venice VR Expanded Satellite Programme, sarà possibile, per il pubblico che non dispone delle necessarie attrezzature VR per le opere online, prendere visione dei progetti di Venice VR Expanded in queste location fisiche, dotate delle tecnologie necessarie. Il pubblico accederà al programma Venice VR Expanded prenotando direttamente in ogni location.

Ognuna di queste istituzioni, per il periodo dall’1 al 19 settembre, allestirà uno spazio aperto al pubblico, equipaggiato con visori VR, dove gli spettatori potranno prendere visione dei progetti in concorso di Venice VR Expanded, i progetti Fuori Concorso – Best of VR Expanded (inclusa la VRChat Worlds Gallery, una selezione di 35 mondi e 5 eventi speciali in VRChat) e i progetti sviluppati nel corso della quinta e di precedenti edizioni di Biennale College Cinema – VR, più un Evento Speciale – Fuori Concorso (solo ON SITE e ON SATELLITE, non ONLINE).

Le opere in Virtual Reality di questa edizione della Mostra del Cinema, saranno interamente fruibili online, grazie a una innovativa piattaforma digitale realizzata con il sostegno di HTC VIVEPORT e Facebook’s Oculus, con il supporto di VRChat e VRrOOm.

Leggi anche:



Comunicato stampa

Dal 1 all’11 Settembre saremo alla 78esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

Segui la nostra copertura su: leganerd.com/venezia78