Tesla: la sfida per portare i taxi elettrici azzurri della Revel a New York

La Revel è un’azienda specializzata in mobilità elettrica, i suoi veicoli si riconoscono a distanza di chilometri per il loro iconico colore azzurro acceso. Motorini, monopattini, bici e ora, possibilmente, anche auto Tesla.

Ovviamente non si crea da zero un business nel trasporto con conducente, come vorrebbe fare la Revel. Parliamo di un mercato iper-regolamentato in pressoché ogni latitudine del nostro pianeta. Così l’azienda ora se la deve vedere con la Taxi and Limousine Commission di New York.

Di mezzo c’è una proposta allettante: se New York consentirà alle 50 Tesla azzurre NCC di circolare liberamente nella città, la Revel si prenderà carico di costruire centinaia di colonnine per la ricarica degli EV aperte a tutti.

La commissione ha già rifiutato una prima domanda della Revel. New York guarda con sempre maggiore diffidenza all’espansione delle flotte di automobili adibite a noleggio con conducente o car sharing. Specie perché Uber e Lyft hanno già invaso le strade con le loro macchine.

Dopo una serie di primi intoppi, sembra che l’azienda potrà lanciare il suo servizio di noleggio delle Tesla azzurre verso agosto. Inizialmente la Revel offrirà i suoi servizi in una piccola area del centro, sotto la 42esima strada di Manhattan. In futuro la startup lavorerà per espandere l’area coperta dalle sue auto.

La Revel aveva usato la stessa strategia anche nel 2018, quando aveva lanciato il suo servizio di scooter elettrici a Brooklyn, partendo da una piccola area del centro per poi espandersi gradualmente. Oggi opera oltre 3.000 scooter elettrici e la speranza è che anche le Tesla azzurre di New York seguiranno la stessa evoluzione.