House of Gucci: i character poster dell’atteso film di Ridley Scott

Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons e un irroconoscibile Jared Leto sono i ritratti nei nuovi poster di House of Gucci di Ridley Scott.

La pagina Facebook ufficiale di House of Gucci ha rilasciato i bei character poster del film, in concerto con l’account Instagram di Lady Gaga, tra le protagoniste del film di Ridley Scott.

Il post social è accompagnato semplicemente dalla didascalia “stasera” (in italiano!) volta a essere un teaser per il lancio del primo trailer del film, girato anche in Italia da un cast internazionale di altissimo livello.

La pellicola, che narrerà le tristi vicende dell’assassinio dell’imprenditore Maurizio Gucci: nel film, Gucci sarà interpretato da Adam Driver, mentre Lady Gaga sarà Patrizia Reggiani, sua moglie. Leto, Irons e Pacino saranno Paolo, Rodolfo e Aldo Gucci, e nel cast abbiamo anche Salma Hayek, Sophia Loren e Jack Huston. Il film uscirà negli States questo novembre.

