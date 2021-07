Facebook mette le mani davanti: “la crescita non è per sempre, ci aspettiamo un calo”

Come pressoché ogni altra grande azienda tech, anche Facebook ha chiuso un trimestre fiscale estremamente positivo: 29,1 miliardi di dollari di fatturato e un rapporto utili per azione di 3,61$. Entrambi i numeri sono superiori alle stime anticipate dagli analisti e dalla stessa azienda. Insomma, un successo.

Ma ora Facebook mette in guardia investitori e analisti: la sbornia da tech creata dalla pandemia sta per raggiungere la sua fine. La gente ha voglia di uscire e dedicarsi ad altre attività, così lo screen time – il tempo passato in media dagli utenti online – dovrebbe subire un importante calo. Per aziende come Facebook – ma anche Google e Netflix – è ovviamente una pessima notizia.

Durante la conferenza dedicata ai dati trimestrali, i dirigenti di Facebook hanno detto di aspettarsi “che la crescita decelererà significativamente durante la seconda metà del 2022”. Una notizia che ha portato ad una piccola flessione delle azioni Facebook, che sono scese del 4,5% in poco tempo.

Durante il trimestre appena concluso, Facebook ha superato una capitalizzazione del mercato di 1.000 miliardi, entrando a far parte di un club estremamente esclusivo: conta solamente sei aziende.

Leggi anche: