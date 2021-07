Facebook conferma: gli occhiali Ray-Ban con realtà aumentata sono in arrivo

Mark Zuckerberg ha confermato che Facebook presto presenterà i suoi primi occhiali per la realtà aumentata, in collaborazione con Ray-Ban.

Mark Zuckerberg ha confermato che Facebook si prepara a presentare i suoi occhiali per la realtà aumentata realizzati in collaborazione con Ray-Ban. “Gli occhiali sono dotati dell’iconico form factor, e ti consentiranno di fare alcune cose davvero fighe”, ha detto Zuckerberg.

“Quindi non vedo l’ora di mettere questo prodotto nelle mani della gente e continuare a fare progressi per arrivare a degli occhiali completamente in realtà virtuale in futuro”, ha aggiunto.

Dei primi occhiali smart di Facebook se ne parla ormai dal 2019. L’azienda collabora con EssilorLuxottica, colosso italiano che, tra le altre cose, controlla anche il brand Ray-Ban. Il progetto, internamente, è conosciuto con il nome in codice “Orion”. In passato Facebook aveva parlato di un possibile lancio nel 2021, ma fino ad oggi non se ne era saputo più nulla.

La realtà aumentata, assieme alla realtà virtuale già collaudata da prodotti come i visori Oculus, sono un tassello fondamentale della strategia di Facebook sul cosiddetto metaverso, una dimensione alternativa e virtuale che potrebbe sostituire l’internet per come lo conosciamo.

Gli occhiali smart in collaborazione con Ray-Ban non sono l’unico prodotto hardware a cui sta lavorando Facebook. Recentemente si è parlato per la prima volta anche di uno smartwatch con funzioni da action cam.