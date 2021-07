Eddie Murphy: in lavorazione un documentario sulla sua carriera da stand-up comedian

Eddie Murphy è uno dei nomi più importanti che si possono associare alla commedia americana degli ultimi decenni, ma c’è da dire che la carriera dell’attore è partita grazie al Saturday Night Live ed alla stand-up comedy, perciò farà piacere agli appassionati sapere che è in lavorazione un documentario su questa parte di carriera dello stesso Murphy.

A lavorare sul progetto, intitolato The Last Stand, sarà il regista Angus Wall, mentre i produttori saranno John Davis e John Fox. Davis ha dichiarato sul documentario in lavorazione su Eddie Murphy:

Abbiamo fatto cinque film con Eddie Murphy e lo adoriamo. Io lo adoro come persona e come performer, e stiamo preparando questo progetto in cu Eddie farà la sua ultima performance da stand-up comedian, e lo intitoleremo The Last Stand. Ci stiamo lavorando da oltre due anni. Nel mezzo c’è stata la pandemia, ma stiamo continuando a girare.

Davis ha proseguito dicendo:

Abbiamo già ripreso ore ed ore di conversazioni con lui in cui Eddie ha parlato dei suoi primi giorni in questo ambiente, delle sue idee sulla commedia, delle persone che lo hanno influenzato, e su ciò che è interessante riguardo all’essere uno stand-up comedian.

I produttori ancora non hanno deciso se da questo materiale verrà tirato fuori un film documentario oppure una vera e propria serie. Staremo a vedere. Intanto l’idea sembra comunque suggestiva.