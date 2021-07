Die Hard 6: il film sequel non si farà, è ufficiale

Lorenzo di Bonaventura, presentando in conferenza stampa il film Snake Eyes, ha parlato anche di Die Hard 6, un progetto cinematografico che, a conti fatti, non si farà. Ora che si è espresso anche il produttore sembra che il film prequel, che si doveva intitolare McClane, sia stato ufficialmente cancellato.

Ecco le parole di Bonaventura su Die Hard 6:

Si, posso dire che non ci sarà questo film. La cosa particolare è che avevamo una buona idea per il progetto. Era un qualcosa che non era nato come Die Hard, e che poi si è spostato su Die Hard. Secondo la nostra idea si riusciva a sfruttare nella storia il giovane John McClane utilizzando anche Bruce Willis, si sarebbero quindi viste due versioni del personaggio.